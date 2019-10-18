「準浣熊颱風」核心對流發展！最後機會生成　吳德榮：周日起3天大雨勢

▲「準浣熊颱風」核心對流發展！觸陸前最後機會成颱。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局持續發布颱風消息，菲律賓東方海面的熱帶低壓TD26持續朝西北移動，核心逐漸發展，未來有機會發展成今年第20號颱風「浣熊」（NEOGURI）。前預報中心主任吳德榮分析，熱帶低壓18日可能成颱，但路徑上將向呂宋島前進，可能馬上又會減弱，屆時將間接影響台灣天氣，20日（周日）開始帶來3天水氣，迎風面東北部地區將出現大量降雨，提醒民眾注意氣象局特報。

吳德榮在《三立準氣象》中預報，熱帶低壓目前仍在菲律賓東邊害面，根據最新資料顯示，18日的發展條件並不好，還沒觸陸前，還是可能被命名為20號颱風，以未來路徑來說，將朝呂宋島走，即便變成颱風，19、20日又會減弱為熱帶低壓，對台灣也無直接影響。

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▲熱帶低壓最後機會生成，吳德榮：周日起3天大雨勢。（圖／翻攝RAMMB、中央氣象局）

吳德榮進一步說明，電腦模擬顯示，熱帶低壓走向仍間接影響台灣天氣，19日開始水氣漸增加，20日水氣濃密，東南風很強，又碰上北邊的冷空氣，導致台灣附近雲層較厚，迎風面東北部地區容易發生大量降雨，時間主要落在20至22日（下周二）3天，仍有發布警特報的潛勢存在。

氣象局觀測，熱帶低壓17日晚間8時位於鵝鑾鼻東南東方約950公里海面上，持續以時速10公里速度，偏西朝菲律賓移動，有明顯旋轉特徵，核心對流有逐漸發展情形，未來有機會發展成輕度颱風。

氣象局預報，18日受東北風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有零星短暫雨，其他地區多雲時晴，僅午後中南部山區有小範圍短暫陣雨；各地晨間偏涼，低溫約21至24度，白天北台灣及花東高溫約27度，中南部高溫仍有31度以上，日夜溫差較大。

預計19、20日東北風影響下，東半部地區偶有短暫雨，北部地區有局部短暫雨，中南部維持多雲到晴，午後山區及近山區仍要留意短暫陣雨。氣象局表示，21至24日（下周四）風場仍是東北風，但強度稍減弱，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部為多雲到晴。

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