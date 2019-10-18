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市議員劉安祺服務處泡茶…驚遭槍擊！「子彈貫穿」險擊中太陽穴

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▲桃園市國民黨籍市議員劉安祺服務處17日傍晚遭槍擊，子彈貫穿玻璃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市國民黨籍市議員劉安祺服務處17日傍晚遭槍擊，子彈貫穿玻璃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市國民黨籍市議員劉安祺服務處17日傍晚5時遭不明人士槍擊，劉安祺當時就在服務處泡茶，子彈「碰」一聲貫穿服務處玻璃，差一點點就擊中劉安祺太陽穴，事後立即報警處理。警方晚間調閱監視器後在桃園區查獲洪姓男子與邱姓男子到案，洪辯稱是對劉的看板不滿意，才擅自拿家中弟弟的空氣槍到服務處開槍示警；訊後將2人依違反槍彈藥管制條例等罪嫌移送檢方偵辦。

▲桃園市國民黨籍市議員劉安祺服務處17日傍晚遭槍擊，警方逮捕涉案的洪姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市國民黨籍市議員劉安祺服務處17日傍晚遭槍擊，警方逮捕涉案的洪姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，案發後警方調閱天羅地網追蹤涉案車輛，循線在桃園區富國路查獲20歲的洪姓男子、19歲的邱姓男子到案，並在蘆竹區起獲犯案空氣槍1把等證物。

▲桃園市國民黨籍市議員劉安祺服務處17日傍晚遭槍擊，警方逮捕涉案的邱姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市國民黨籍市議員劉安祺服務處17日傍晚遭槍擊，警方逮捕涉案的邱姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方偵詢時洪男辯稱，是因為對劉議員的看板不滿意，才擅自拿家中弟弟的空氣槍對服務處開槍，警方獲報後，桃警團隊在6小時內即掌握相關線索進而緝獲2名犯嫌，展現維護治安決心，絕不容許惡勢力向公權力挑戰。

▲桃園市國民黨籍市議員劉安祺服務處17日傍晚遭槍擊，警方鑑識人員現場採證中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市國民黨籍市議員劉安祺服務處17日傍晚遭槍擊，警方鑑識人員現場採證中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

飽受驚嚇的劉安祺指出，17日下午才剛回到中壢區服務處，正坐下準備要泡茶，突然聽見「碰」一聲，服務處玻璃就應聲破裂，他與服務處人員外出察看，發現遭人開槍後立即報警，他自認理性問政，並無與人結仇，不明白為何會成為歹徒槍擊目標。

▲桃園市國民黨籍市議員劉安祺服務處遭槍擊，他自認問政理性，不清楚為何成為歹徒下手目標。（圖／翻攝自劉安祺臉書）

▲桃園市國民黨籍市議員劉安祺服務處遭槍擊，他自認問政理性，不清楚為何成為歹徒下手目標。（圖／翻攝自劉安祺臉書）

劉安祺認為，最近總統與立委選舉競爭激烈，他身為國民黨員很努力為總統參選人韓國瑜與同黨籍立委參選人拉票輔選，不知道是否因為如此遭到不理性選民開槍洩恨，必須等到警方抓到槍擊者才能問個清楚。

▲桃園市國民黨籍市議員劉安祺服務處17日傍晚遭槍擊，警方起出做案用的空氣手槍一把等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市國民黨籍市議員劉安祺服務處17日傍晚遭槍擊，警方起出做案用的空氣手槍一把等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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