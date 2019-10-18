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艾爾段霸氣「就是要當硬漢」　直接把川普信丟垃圾桶！

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▲▼川普,艾爾段。（圖／路透）

▲川普日前致函艾爾段，要求他切勿出兵敘北。（組合圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普日前致函土耳其總統艾爾段，警告他切勿出兵敘利亞，甚至直接了當地要他「別裝硬漢、別當傻子」。土耳其總統府官員向英國媒體說，艾爾段讀完信後，直接扔進垃圾桶。

根據英國廣播公司（BBC）報導，川普在落款於10月9日的信中對艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）說，「你不會想背上千千萬萬條人命的罵名，我也不想為摧毀土耳其經濟負責，但我會這麼做」、「別裝硬漢、別當傻子！」（Don't be a tough guy. Don't be a fool!）

當天下午4時，土耳其軍隊正式發動「和平之泉行動」（Operation Peace Spring），越過邊境打擊敘利亞北部的庫德族民兵。土耳其官員向BBC證實，艾爾段確實有收到這封信，「但他完全拒絕要求，並把信丟到垃圾桶。」

另據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美國副總統彭斯（Mike Pence）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）17日在安卡拉與艾爾段舉行閉門會談，會談期間並未開放媒體提問，僅開放短暫的攝影時間。此外，艾爾段先前還曾揚言，不願意與彭斯見面。

儘管雙方會前隔空唇槍舌戰，彭斯仍於會後向媒體宣布，土耳其已經同意暫時在敘利亞停火120個小時。

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