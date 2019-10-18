兩岸信息通信合作研討會　聚焦5G技術互補

▲兩岸信息通信合作研討會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、曾俊豪／台北—重慶連線報導

兩岸信息通信合作發展研討會16日在重慶舉行，兩岸企業家峰會通訊產業合作推進小組副召集人吳家農致詞時提到，台灣有很多知名的信息通信企業也積極探索5G領域，希望研討會能成為兩岸業界5G交流合作的平台，大力推動產業智能化轉型升級，促進5G融入各行各業、服務大眾。

此會議為重慶台灣週分場活動之一，由兩岸企業家峰會信息產業推進小組（陸方）、兩岸企業家峰會資訊、通信產業合作推進小組（台方）主辦，重慶市人民政府台灣事務辦公室、中國通信企業協會、海峽兩岸通信交流協會、台灣區電機電子工業同業公會共同承辦。兩岸通信產業專家、學者、企業代表超過260人出席會議。

吳家農指出，兩岸在5G標準制定、學術交流以及企業間合作等方面均有很多互補發展的地方，台灣也有很多知名的訊息通信企業積極探索5G領域，希望透過研討會搭建平台，進一步加強兩岸在5G技術開發和應用創新領域的合作。

▲大陸5G城市的宣傳廣告。（圖／記者任以芳攝）

台灣電機電子工業同業公會副理事長鄭富雄表示，大陸將會擁有5G標準制定的話語權，但在5G的關鍵零元件的使用上，可以結合台灣廠商核心技術的強項，兩岸強強結合，在未來能更好地利用5G新引擎所帶來的發展契機，使整體產業發展向前推進，實現雙贏目的。

大陸工業和信息化部信息通信發展司副司長劉郁林則提到，兩岸企事業單位應牢牢把握「一帶一路」、「網絡強國」建設等重大機遇，發揮各自優勢，加大合作力度，攜手面對新一輪科技革命和產業變革帶來的新挑戰。

他建議，透過合作，兩岸可以提高通信基礎設施聯通和服務便利化水平，聚焦系統、芯片、終端、儀表、應用等5G產業鏈重點領域，深化技術研發、品牌建設以及市場資源整合方面的合作；加速突破行業共性技術難點，推進兩岸信息通信行業標準互通。