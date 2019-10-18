昔日鋼鐵韓粉被開除黨籍　 李正皓2方式反擊：找律師告國民黨

▲李正皓頻上節目發表看法，遭黨中央開鍘。（圖／翻攝自《關鍵時刻》）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓多次上節目質疑韓國瑜，17日遭黨中央考紀會「開鍘」，決議開除黨籍。李正皓表示，將找律師向國民黨提出撤銷黨籍「假處分」，或確認黨籍存在，以此保住黨籍。

李正皓不畏黨內「禁止黑韓條款」，多次上政論節目發表評論，先前經新北市黨部考紀會建議開除黨籍，暫時給予「留校察看」。

不過，國民黨中央考紀會17日認為，李正皓仍繼續以不實言論造謠、汙衊韓國瑜及黨內其他參選同志，因此上午通過決議擬開除黨籍，最快下周中常會通過就定案。

▲李正皓評論韓國瑜民調已跌到25％死線，選情不容樂觀。（圖／翻攝自《關鍵時刻》）

李正皓接受媒體訪問時，坦言他昔日曾是鋼鐵韓粉，現在批韓是因為「恨鐵不成鋼」，被開除黨籍並不意外，畢竟國民黨現在就是「被綁架」，只是韓國瑜現在天天都在犯錯，卻沒人敢站出來說實話，這樣是在幫韓國瑜，還是在害韓國瑜？

李正皓受訪時說，若韓國瑜能好好靜下來，做好做滿4年高雄市長，彌補過去政治生命的空白，不僅能藉此熟悉政治或政策，屆時還一定會是「藍營最大公約數」，所向披靡，再也沒人擋得住韓和國民黨，所以他批評是愛之深責之切，之後也不可能會加入其他政黨。

至於黨中央要開鍘，李正皓表示，他已經找律師研究如何處理，目前正在評估兩個方案，一定會走法律途徑，可能比照2013年王金平被註銷黨籍一案，向法院提出確認黨籍存在，並聲請撤銷「假處分」，以確保黨籍權益。

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