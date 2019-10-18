索羅門與北京企業簽秘密協議　租下「一整座島」開發權…蓋港口、機場

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞10月9日訪問北京，獲中國國務院總理李克強在北京人民大會堂接見。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

索羅門群島今年9月與台灣斷交後，總部設在北京的森田企業集團與索羅門地方政府簽署一份秘密協議，租下與瓜達爾卡納爾島隔海相望的「圖拉吉島」，租期75年，可續簽。外界推測，中國政府未來可能在島上建設港口、機場等設施。

根據《紐約時報》報導，圖拉吉島（Tulagi）是天然的深水港，早在二戰時代就已是兵家必爭之地，而租下該島嶼和周邊地區開發權的森田企業與中共關係深遠，美國官員憂心，這份協議影響海上重要航線和中國在南太平洋島鍊的擴張。

報導引述取得的協議副本，顯示中國似乎有意在索羅門建設軍民兩用基地，並獲得2名知情人士證實。這份簽署於9月22日的協議中提到，森田企業集團要在當地建設漁業基地、營運中心和機場，值得一提的是，儘管索羅門群島尚無已探明的石油或天然氣資源，但森田企業集團還考慮建設油氣碼頭。

圖拉吉島上居民僅1000多人，當地人普遍對該份租賃協議感到憂心。在島上經營商店的46歲居民薩利尼（Michael Salini）說，「大家真的很害怕中國可能把島變成軍事基地…否則他們為何想把整個島都租下來？」

美國和澳洲擔心，圖拉吉島提供給北京一個艦隊、飛機和北斗衛星導航系統等項目的軍事立足點。紐西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）中國問題學者布雷迪（Anne-Marie Brady）說，「地理學顯示，這是個好位置。中國正將自己的軍力擴張到南太平洋地區，尋找適合的港口和機場，就和過去其他正在崛起的強權一般。」

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