影／深化兩岸基層交流　渝台同名鄉鎮村聯誼活動登場

記者韋依蘋、曾俊豪／台北—重慶連線報導

2019渝台同名鄉鎮村聯誼活動週15日在重慶舉行，南投副縣長陳正昇提到，希望未來能在重慶適當地區設置台灣特色產品展銷平台，提供台灣各地優質產品，特別是農、漁類生鮮或精緻產品，服務消費力強的重慶市民，讓兩岸貨暢其流，提升經濟發展與豐富生活水平。

今年活動以「同名鄉鎮村·同根心連心」為主題，台灣方面包含台灣宜蘭縣三星鄉、新竹縣橫山鄉、南投縣竹山鎮、南投縣名間鄉新民村、台東縣金峰鄉、花蓮縣吉安鄉；大陸方面則有重慶石柱縣三星鄉、綦江區橫山鎮、梁平區竹山鎮、九龍坡區西彭鎮新民村、開州區金峰鎮、永川區吉安鎮等，共130多人出席活動。

▲渝台同名鄉鎮村聯誼活動。（圖／記者韋依蘋攝）

全國台聯副會長楊毅周在致詞時提到，去年以來，大陸官方先後發佈「31條措施」、取消台灣居民就業證、製發台灣居民居住證，「力度之大、範圍之廣、涉及部門之多前所未有。」各省市也對應出台具體措施，比如，重慶就結合實際出台了「51條措施」，有力促進渝台兩地交流發展。

南投副縣長陳正昇指出，南投縣與重慶市各區近年來交流頻繁，銅梁火龍已經續三年到南投演出，重慶長壽湖也與日月潭締結姊妹湖，而南投竹山鎮及名間鄉新民村分別與梁平區竹山鎮、九龍坡區新民村為同名鄉鎮村，早在2016年起即進行互訪交流。

▲與會者合影留念。（圖／記者韋依蘋攝）

他還提到，希望能在重慶適當地區設置台灣特色產品展銷平台，提供台灣各地優質產品，特別是農、漁類生鮮或精緻產品，服務消費力強的重慶市民，讓兩岸貨暢其流，提升經濟發展與豐富生活水平。

據主辦方介紹，渝台同名鄉鎮村聯誼活動旨在通過同名鄉鎮村聯誼平台，進一步深化基層交流交往經驗，活動週期間將參訪重慶三峽博物館、重慶兩江新區規劃館、重慶豬八戒網絡有限公司等地，召開渝台同名鄉鎮村推介會，相互介紹本地區經貿文化產業發展情況。

▲兩岸共130多人出席渝台同名鄉鎮村聯誼活動。（圖／記者韋依蘋攝）