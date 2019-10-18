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防務範圍蓋台海空域　殲-20宣布列裝「王海大隊」

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▲▼解放軍隸屬於作戰旅的殲-20首次曝光，其前身是在抗美援朝戰場上大放異彩的「王海大隊」，現今屬東部戰區空軍航空兵某旅。（圖／翻攝自微信公眾號「空軍發布」）

▲今年7月24日中國空軍就已公布過「王海大隊」成為第一個整建制換裝五代機部隊。（圖／翻攝自微信公眾號「空軍發布」）

軍武中心／綜合報導

殲-20才剛在中共慶祝建政70周年閱兵式上以多機編隊亮相，解放軍官方近日再發布消息，這款隱身戰機已列陣空軍「王牌部隊」。消息指出，該王牌部隊指的就是駐紮在安徽蕪湖基地的王海大隊防務範圍覆蓋東海、台海方向釣魚島、台灣

中國空軍官方微博「空軍發布」以「強國興軍，殲-20戰機列陣人民空軍『王牌部隊』為題指出， 這支部隊曾經擊落擊傷敵機59架，湧現出王海、孫生祿兩位空軍一級戰鬥英雄。空軍實戰化訓練比武中，他們有10人次奪得金頭盔、6人次奪得金飛鏢。消息更進一步指出，「空軍『王牌部隊』有了殲-20，將會更好地擔負起維護國家主權、安全和領土完整的神聖使命。」

▼殲-20首秀超低空突防訓練。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲▼殲-20首秀超低空突防訓練。（圖／翻攝自新浪軍事）

資料顯示，「王海大隊」是以解放軍王牌飛行員王海所命名的部隊。在抗美援朝戰爭中，他憑藉著靈活的戰術，擊落敵機4架、擊傷5架。而他所領導的大隊以英勇善戰著稱，兩次入朝參戰，與敵空戰80多次，擊落擊傷敵機29架，1964年9月正式被命名為「王海大隊」。1985年7月至1992年11月，王海擔任空軍司令員，1988年被授予空軍上將軍銜。

該部隊1992年接受第一批引俄的蘇-27SK戰機，成為90年代威懾台獨力量。2000年以後面對急迫戰備節點，優先換裝蘇-30MKK，隨後成為解放軍空軍第一批掌握超視距空戰能力的三代機部隊。如今面對變化多端的戰略環境，2019年年初交出曾經寶貴的蘇-30MKK戰機，換裝新銳的殲-20戰機，成為首支列裝殲-20的一線作戰部隊。

當然最值得注意的是，這支「王海大隊」的航空兵屬東部戰區空軍航空兵某旅，其駐紮在面對東海防空識別區的安徽蕪湖基地，長期擔負防空識別區警戒巡邏，識別查證、攔截驅離美、日等外國軍機任務，其防務範圍覆蓋東海、台海方向釣魚島以及台灣空域。

▼大陸軍迷過去就已曾拍攝到殲-20進駐安徽蕪湖空軍基地。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼大陸軍迷拍攝到殲-20進駐安徽蕪湖空軍基地。（圖／翻攝自大陸網站）

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