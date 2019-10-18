防務範圍蓋台海空域　殲-20宣布列裝「王海大隊」

▲今年7月24日中國空軍就已公布過「王海大隊」成為第一個整建制換裝五代機部隊。（圖／翻攝自微信公眾號「空軍發布」）

軍武中心／綜合報導

殲-20才剛在中共慶祝建政70周年閱兵式上以多機編隊亮相，解放軍官方近日再發布消息，這款隱身戰機已列陣空軍「王牌部隊」。消息指出，該王牌部隊指的就是駐紮在安徽蕪湖基地的王海大隊，防務範圍覆蓋東海、台海方向釣魚島、台灣。

中國空軍官方微博「空軍發布」以「強國興軍，殲-20戰機列陣人民空軍『王牌部隊』為題指出， 這支部隊曾經擊落擊傷敵機59架，湧現出王海、孫生祿兩位空軍一級戰鬥英雄。空軍實戰化訓練比武中，他們有10人次奪得金頭盔、6人次奪得金飛鏢。消息更進一步指出，「空軍『王牌部隊』有了殲-20，將會更好地擔負起維護國家主權、安全和領土完整的神聖使命。」

▼殲-20首秀超低空突防訓練。（圖／翻攝自新浪軍事）

資料顯示，「王海大隊」是以解放軍王牌飛行員王海所命名的部隊。在抗美援朝戰爭中，他憑藉著靈活的戰術，擊落敵機4架、擊傷5架。而他所領導的大隊以英勇善戰著稱，兩次入朝參戰，與敵空戰80多次，擊落擊傷敵機29架，1964年9月正式被命名為「王海大隊」。1985年7月至1992年11月，王海擔任空軍司令員，1988年被授予空軍上將軍銜。

該部隊1992年接受第一批引俄的蘇-27SK戰機，成為90年代威懾台獨力量。2000年以後面對急迫戰備節點，優先換裝蘇-30MKK，隨後成為解放軍空軍第一批掌握超視距空戰能力的三代機部隊。如今面對變化多端的戰略環境，2019年年初交出曾經寶貴的蘇-30MKK戰機，換裝新銳的殲-20戰機，成為首支列裝殲-20的一線作戰部隊。

當然最值得注意的是，這支「王海大隊」的航空兵屬東部戰區空軍航空兵某旅，其駐紮在面對東海防空識別區的安徽蕪湖基地，長期擔負防空識別區警戒巡邏，識別查證、攔截驅離美、日等外國軍機任務，其防務範圍覆蓋東海、台海方向釣魚島以及台灣空域。

▼大陸軍迷過去就已曾拍攝到殲-20進駐安徽蕪湖空軍基地。（圖／翻攝自大陸網站）