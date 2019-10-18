古寧頭戰役70周年特展　軍史館重現國軍前賢浴血奮戰

軍聞社／記者陳軍均報導

為表彰當年義無反顧，拋頭顱、灑熱血，捍衛國家領土的國軍官兵，國防部國軍歷史文物館明日將舉辦「戰轉乾坤—古寧頭戰役70周年紀念特展」，國防部長嚴德發於17日上午特別前往視導此一深具歷史意義的文物史料陳展準備情形，緬懷先烈先賢犧牲奉獻的輝煌歷史。

嚴部長視導時表示，此一特展是具有歷史與教育意義的，是可以讓現役的國軍官兵，明瞭這段國軍先烈前賢浴血奮戰，保衛國家與人民的史實，並期盼國人能以史為鑑，居安思危，軍民齊心協力，共同致力國家安全與繁榮。

「戰轉乾坤─古寧頭戰役70周年紀念特展」展覽規劃入口意象暨引言、戰前情勢分析、序戰大嶝島、古寧頭戰役、文物展示櫥窗、M5A1戰車模型裝置、登步島戰役、省思與展望等8大主題，展場入口以金門著名古寧頭牌樓為設計，內部整體陳設更充滿古色古香的金門建築，不僅是對歷史戰役的回顧，更充滿著對古今史料的人文關懷；其中，展區設置「金門之熊」M5A1戰車模型VR互動裝置，提供參觀民眾體驗，並可以透由APP，產生出小熊戰車的模型在照片留念。

軍史館「戰轉乾坤—古寧頭戰役70周年紀念特展」從明（18）日起開展，展期至明年3月27日，屆時歡迎民眾踴躍前往參觀。