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「酬庸撲克牌」開賣　藍委：國家資源都被綠營派系分贓

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▲▼民進黨立委召開為農民請命-老農津貼調高為八千-農民納國保建立農民年金制度記者會,陳明文委員。（圖／記者李毓康攝）

▲陳明文因高鐵遺失300萬疑雲，和前總統陳水扁被國民黨設計撲克牌中的「鬼牌」。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨繼去年發表「民進黨幹話撲克牌」 後，今年再度發表限量1萬份的「地表最強酬庸王」撲克牌，從行政院、國營事業到政府持股公司，共點出52名民進黨酬庸名單，前總統陳水扁、英系掌門人民進黨立委陳明文則化做「鬼牌」。對此，國民黨不分區立委柯志恩感嘆，民進黨上台後，政府職位淪為派系分贓。

柯志恩表示，國民黨推出「地表最強酬庸王」撲克牌，共有「DPP酬庸軍」、「敗選者聯盟」、「菊權升天」、「肥龍再添」、「東廠連線」、「DPP金庫」、「青雲直上」、以及「易飛衝天」八大類，另兩張「鬼牌」由高鐵300萬陳明文和保外就醫趴趴走的陳水扁二人拿下鬼牌。

柯志恩指出，一副撲克牌只有52張，但民進黨的酬庸大軍包天包海、佔好佔滿，把國家當私家犒賞，愛給誰就給誰，愛怎調就怎調，不管被酬庸者有無專業能力，只要有利於民進黨酬謝或佈局，凡有名有姓者都可以雞犬升天、升官發財。

柯志恩說，民進黨在早期黨外時期，最反對黨國不分、用人不公，沒想到自己掌權了，卻變本加厲，不僅政府職位淪為派系分贓，國家資源也成為買票工具，國家治理對民進黨而言已成為一齣鬧劇，如果再給蔡英文四年，台灣的未來恐將成為悲劇，看到這麼多令人討厭的撲克牌嘴臉，不知你選哪一張？

▼「地表最強酬庸王」撲克牌。（圖／國民黨臉書）

▲▼「地表最強酬庸王」撲克牌。（圖／國民黨臉書）

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