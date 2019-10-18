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創作是場耐力的長跑賽　tiger milk 主理人小虎的羊毛氈哲學：「心想事成」

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▲小虎主理人 。（圖／女子學提供）

羊毛氈是一種利用羊毛特性，使用戳針將纖維聚合成團，再摻揉一層層色彩反覆堆疊而成的手工藝品。其毛茸茸的特質，使得多數人在談到羊毛氈時，腦中第一個浮現的是「可愛」、「療癒」等形容詞。但於她而言，羊毛氈不僅是一項單純的創作媒材，更是一個能夠呈現心中所想的技藝。

她，是羊毛氈創作品牌 Tiger milk 的主理人王荷瑄（小虎），同時也是一名兒童美術老師，與羊毛氈的初相遇，正是在準備一堂教學的過程中，無意間和它交織出的纏綿緣分。

想像是美好的，現實是骨感的

▲小虎主理人 。（圖／女子學提供）

▲創業當時讓小虎幾乎花光所有積蓄，她笑說：「給別人請真的比較容易」

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從小到大，小虎對畫畫和藝術一直很感興趣，一路念到了美術系畢業後，也順利進入幼稚園任教美術。不過她後來發現，台灣的幼兒藝術教育環境並不是那麼理想，多半只著重在制式的素描、水彩技巧。因此她決定和幾個朋友開立「幼兒美術教室」，利用啟發性的課程，帶著孩子們一起玩藝術，也是在這時候，開始愛上羊毛氈。

但理想總是比想像中的還要豐滿，現實終究是充滿骨感與考驗，在創業的第一年，小虎就幾乎花光先前的積蓄。朋友甚至開玩笑地說：「要不然乾脆把你的羊毛氈作品拿去賣，不無小補！」，沒想到這句無心的話，竟意外開啟小虎人生中的另一個可能。〈延伸閱讀：用甜點傳遞手作幸福感，設計師跨行做法式軟糖！〉

勇敢離開舒適圈，從喜愛的事中找取平衡

▲小虎主理人 。（圖／女子學提供）

▲市集為小虎帶來收入，但過於商業的客製化，使她開始懷疑這真的是自己想要的嗎？

她開始四處擺市集，也因應客人的各式需求，做出受歡迎的卡通圖案、實用的生活小物。雖然收入日趨穩定，但持續了兩、三年後，小虎開始感到不快樂，因為當喜愛的東西，變成謀生的工具時，自己就好像成了一部機器，沒有意志和想法。「這真的是我想要的嗎？還是羊毛氈這條路根本不可行？」小虎在心裡打了個大大的問號。

▲小虎主理人 。（圖／女子學提供）

▲羊毛氈是一項花費大量時間和心力的手工藝，必須靠著耐性層層戳疊出想呈現的樣貌

剛好那年開始盛行 Working Holiday 的風潮，小虎決定給自己一整年的 Gap Year，好好地做喜歡的事。她不再為了別人，反而回歸自己的專長，利用從前所累積的深厚美術底子，結合羊毛氈適合表現動物皮毛的特性，一步步找到專屬的「擬真」創作風格，也學習從中區辨「商品」和「作品」，在合理的限度下，兼顧維生和創作。〈延伸閱讀：從行銷轉戰市集、展覽：「孩在」創辦人林心恬在 6 坪的小店面，開啟她的策展夢天地！〉

小虎每天的生活工事，除了每週固定兩堂的兒童美術教學外，其餘時間大多窩在工作室製作羊毛氈，有時就連旅遊也會帶著去。從言談中，可以感受得出，她並不把這視為一種工作，反倒因為真心誠意熱愛著，而願意將之融入日常。

▲小虎主理人 。（圖／女子學提供）

▲在小虎的巧手下，每隻昆蟲都栩栩如生，其中觸角和花紋的部分需要相當細緻的作工

不只如此，創作也帶給她意想不到的收獲。小虎和我們分享，她曾做過一系列以昆蟲標本為主題的作品，製作當下從圖鑑和百科全書中觀察到許多從未見過的品種。原先她並未太放在心上，直到一天爬山時，才發現這些昆蟲並不是不存在於我們的生活，而是從未仔細留意。自那之後，她便更認真地打開五感的敏銳度，用心留意生活中的每件人、事、物。

十年如一日，創作是場耐力的長跑賽

▲小虎主理人 。（圖／女子學提供）

▲小虎幾乎每日都在工作桌前戳著羊毛，偶爾跑步訓練體力和耐性來輔助創作

在專訪中，小虎總是緩慢地說著自己的想法，與羊毛氈需要慢工出細活的製程恰好有些相似。就算如今創作已邁入第十一年，她每天仍然銜著初心，窩在工作室桌前氈著羊毛，偶爾一邊放空、配影集，或是思考人生。不特別追求名和利，她只專注在每一次的下針，於腦中描繪作品的形象，再透過高度的耐心和毅力塑形與鋪色，慢慢勾勒出心中所想的形狀。〈延伸閱讀：用香氛乳液蠟燭創造戀家的「台灣香」！愛。創造 Allietare 創辦人徐瑜璘：「我想藉由香氣，傳遞人與人之間的情意」〉

▲小虎主理人 。（圖／女子學提供）

▲要找到一件願意持續做十年的事不容易，必須真的很熱愛且努力才行

有人可能會問，難道都沒有靈感枯竭的時候嗎？小虎答：「很多時候靈感不是突然就會出現，它是一直都存在某個地方等著你，因此只要一直不斷地朝那個方向走去，總有一天一定會找到它、發現它。」這席話某種程度上，似乎和小虎的人生經歷也有點相像，或許當下曾經迷茫，不清楚眼前的路該怎麼走，但因為她一直持續做著喜愛的事，如今才能描繪出理想中的藍圖。

持續摸索不同的可能，「島嶼秘境」激盪出的新火花

小虎笑說，她經常跟學生說，羊毛氈的訣竅其實是「心想事成」。在初期還沒成型時，可以一邊且看且走，隨著創作過程的想法疊加，再慢慢戳圓、整形，一步步思考想讓「它」成為的樣貌。

▲小虎主理人 。（圖／女子學提供）

▲圖為小虎佈展中的半成品，在這次「島嶼秘境」中她將帶來全新未曝光的大型作品

最近，小虎正在籌備一場有關「島嶼秘境」的創作展覽，以島之靈為概念原型，搭配少少原始感覺研究室的特殊環境，將室內與室外的交界元素，融入在這次的創作中。小虎和我們透露，展覽中她將以「米白色的精靈」與「被製成標本的原色生物」作為對比，表達所想闡述的意念。其中尤以每一隻都各有巧思與細節的昆蟲，和渾身純潔無瑕的白鹿最為亮眼，這也是小虎第一次利用雕塑原理與羊毛氈結合，所創作出的大型展品。

展覽將於17日至20日正式開展，想要親臨現場感受小虎細膩擬真的創作，可千萬不要錯過囉！

島嶼秘境

展覽時間：2019/10/17 (四)-10/20 (日) 11:00-18:00

地點交通：少少siu siu （台北市士林區至善路三段152號）

活動網站：https://24atelier.kktix.cc/events/hush-hushisland

圖片來源：tiger milk

專訪側拍：周佳穎

延伸閱讀：

跟著山島之靈的純潔眼光，走進台北近郊，探險都市與森林邊界的《島嶼秘境》藝術季

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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