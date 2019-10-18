國民黨挺韓國瑜到底　「禁黑韓條款」實施2個月火速開鍘5人

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜力拚勝選，黨內全力支持，並在8月時通過「禁抹黑韓國瑜條款」，凡是汚衊黨參選人者都會開除黨籍，實施2個多月來一共開鍘5人。

「禁抹黑韓國瑜條款」通過後，第一個被開除的就是國民黨中評委陳宏昌陳宏昌。陳宏昌在公開場合力挺總統蔡英文，並批評韓國瑜，「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂抱女人的人當總統」，事後遭中常會提案開除黨籍。

▲總統蔡英文、陳宏昌。（圖／記者陶本和攝）



前高雄縣長楊秋興在臉書上爆料，「韓國瑜『吃、喝、嫖、賭』都是過去式，但小三、酗酒、夜店是現在進行式啊！」被認定汙衊韓國瑜，成為第二位遭開除的黨員。

▲楊秋興。（圖／記者洪正達攝）



敖博勝在節目中提到，有長輩曾跟自己說到韓國瑜喝酒一事，該名長輩稱「韓國瑜喝酒慘況用匪類來講都還太輕」，而他當下在節目上認同主持人所說的「比匪類還匪類？」，就被認定是抹黑韓國瑜，成為第三個被開除的黨員。

敖博勝不滿被開除，開記者會痛批國民黨是「藍色恐怖」，韓國瑜「一人毀全黨」，要韓國瑜主動退黨，「說實話的被開除、滿嘴謊話的選總統，要怎麼教小孩？」

▲遭開除黨籍的國民黨黨代表敖博勝開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



即便遭批「藍色恐怖」，國民黨仍不手軟，只被認定是抹黑韓國瑜的言論，就會遭到懲處，17日考紀會再開除草協聯盟發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬。

李正皓因多次在政論節目上公開質疑韓國瑜的選舉策略，國民黨接獲不少人檢舉李正皓言論，原先考紀會先將李正皓列入「留校察看」名單，但之後，考紀會認為李正皓並未改善，17日確定開除黨籍。

▲李正皓指出郭粉跟韓粉根本是兩種不同的生物。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



資深媒體人鄭佩芬日前在政論節目上爆料，國民黨將啟動換連3.0，更指國民黨大咖，包括吳敦義為什麼不去大力幫韓國瑜助選，都是為了要卡位2024做備戰。

考紀會指出，鄭佩芬長年以黨內高層人士自居，卻持續汙衊本黨，近日更以不實的「換連3.0」言論詆毀國民黨黨及多位黨內人士，也在17日開除黨籍。

國民黨在中常會8月14日通過「禁抹黑韓國瑜條款」，選舉期間應該嚴格執行黨紀，凡是汚衊黨參選人者，應立即開除黨籍。自8月通過以來，先是火速開除陳宏昌，再來是楊秋興、敖博勝，10月開除李正皓、鄭佩芬，5人都因被認定發言抹黑韓國瑜遭到開除。

▲鄭佩芬。（圖／東森新聞）

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