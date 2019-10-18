韓國瑜大選起手式先喊「兩廢」　綠營回嗆：弄清楚再來討論

▲韓國瑜傾聽之旅。（圖／記者洪正達攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜衝刺2020總統大選，16日開始為期三天的「傾聽之旅」，17日來到屏東提出「兩廢」，「廢除一例一休」，「高鐵南延案廢除」，引來不少討論，也被視作正式投入2020選戰的起手式。

韓國瑜傾聽民意從南部出發，17日到屏東內埔天后宮參拜時，一名支持者提到，希望廢除一例一休，他回應「一定會重新檢討」；事後受訪時，韓國瑜強調，一例一休實施這一段時間以來，企業主跟勞工朋友怨聲載道，「所以我再重申一遍，如果有機會當中華民國總統，我會主動廢除一例一休」。

廢除前朝政策不只「一例一休」，韓國瑜和國政顧問團總召張善政與地方人士進行「高捷、高鐵南延座談會」，張善政批評，中央對於高鐵南延是「避重就輕，交差了事」。

張善政指出，交通部日前拍板高鐵南延採用「左營案」延伸至屏東六塊厝，效益並不高，應該要重新評估規劃，將屏東的高鐵、台鐵放在一起來規劃高屏地區的繁榮。

韓國瑜也認同張善政的看法，稱高鐵南延是「盲腸線」，並說「如果韓國瑜當上總統，現在行政院宣布的南延案，我們不同意，我們要重新歸零來思考」。

▲張善政、韓國瑜高鐵南沿座談會。（圖／記者洪正達攝）



對於韓國瑜稱要檢討一例一休，蘇貞昌17日受訪時回應，當初審查一例一休的時候，國民黨主張不只一例一休，而是要兩例，現在各種需要再改進的地方，大幅改進，不是韓市長隨機喊喊，更不是一個總統候選人到每個縣市都喊要蓋機場、辦賽車，最後都跳票，全國同胞都看得清清楚楚。

▲蘇貞昌。（圖／記者宋良義攝）



勞動部表示，如果想要廢除一例一休，不能只會喊口號，而是要說清楚講明白，是要強制規定勞工每周至少2天不得工作和加班，還是允許企業行號把正常工時分配到6天，回到讓勞工實際每周只能休1天的時代？

蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄表示，「韓國瑜指的是廢除勞工現在的周休二日嗎？建議把相關政策弄清楚再來討論」。他反問韓國瑜，「他現在放長假卻主張廢除周休二日？」行政院發言人Kolas在臉書發文表示，想聽聽看韓市長更具體的規劃，不過到現在為止還沒聽到，並直呼「想聽。」

國政顧問團則搬出勞動部數據，批評蔡政府實施一例一休後，2017年勞工年總工時平均比修法前多了1小時，去年平均也只減少2小時，可見勞工並沒有實質受惠，並表示韓國瑜一旦當選，就會廢除惡法、打掉重來，全面檢討一例一休窒礙難行之處。

另外，針對韓國瑜喊出廢除高鐵南延案，行政院發言人Kolas17日在院會後受訪表示，韓市長在沒有提出任何評估與理由的前提下，就任意揚言要推翻一個歷經藍綠執政、評估多年才成形的政策，這種即興的決策風格非常嚇人。

Kolas 強調，高鐵南延至屏東是經過歷年多次的討論. 至於路線的選擇，是交通部經過專業的評估選定，不但兼顧交通正義與平衡城鄉差距，也為未來南台灣的產業發展鋪設重要的交通建設，同時會要搭配周邊鐵、公路建設連接周邊市鎮作為配套，是一個創造多贏的交通政策。

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（資料照／記者林敬旻攝）

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