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藝人、網紅瘋走「每天7000步」　為幫助兒童教育公益挑戰

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圖、文／遠東百貨提供

網路上近期有不少藝人、網紅發起「每天7000步」的挑戰，包括謝佳見、小鬼黃鴻升、劉品言與簡廷芮，還有超多人氣IG網紅，都在分享自己每天走了7000步的挑戰，呼籲大家一起加入每天走7000步的挑戰，原來這是為了幫助台灣兒童教育而開始的「公益挑戰」。

▲藝人、網紅瘋走「每天7000步」　為幫助兒童教育公益挑戰。（圖／摘自網路）

為了達成這每天7000步的挑戰，藝人們可說是各出奇招，謝佳見帶著愛犬Uni一起散步，就是想要人狗一起走到7000步，小鬼則是放棄搭乘計程車，在東區間移動時都用雙腳，想要達成每天7000步的挑戰目標，劉品言則是直接到健身房運動，透過跑步機等，挑戰7000步。

▲藝人、網紅瘋走「每天7000步」　為幫助兒童教育公益挑戰。（圖／摘自網路）

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▲小鬼放棄搭車，走路工作為了達成7000步。（圖／摘自臉書）

▲藝人、網紅瘋走「每天7000步」　為幫助兒童教育公益挑戰。（圖／摘自網路）

▲謝佳見帶著愛犬Uni，一起挑戰7000步。（圖／摘自臉書）

▲藝人、網紅瘋走「每天7000步」　為幫助兒童教育公益挑戰。（圖／摘自網路）

▲劉品言上健身房，挑戰7000步。（圖／摘自臉書）

IG網紅們更是招式更多，一家三口的網紅Cheer Lin帶著女兒一起逛街走7000步，又萌又可愛讓粉絲融化，健身帥氣網紅小戴Tai趁著去花蓮玩，也一起加入7000步挑戰，搞笑網紅田鎬直接走上馬路，邀請大家一起做公益還能又健康，愛潛水的冰蹦拉則是在海中，也能完成7000步的挑戰。恐龍妹林心穎走上田間小路，就是要努力走到7000步。

▲藝人、網紅瘋走「每天7000步」　為幫助兒童教育公益挑戰。（圖／摘自網路）

▲網紅Cheer Lin帶著女兒，一起挑戰7000步。（圖／摘自IG）

▲藝人、網紅瘋走「每天7000步」　為幫助兒童教育公益挑戰。（圖／摘自網路）

▲帥氣網紅小戴，也響應每天7000步公益挑戰。（圖／摘自IG）

▲藝人、網紅瘋走「每天7000步」　為幫助兒童教育公益挑戰。（圖／摘自網路）

▲網紅恐龍妹林心穎也加入7000步挑戰行列。（圖／摘自IG）

到底這7000步公益挑戰是什麼？原來是遠東集團慶祝70周年，即日起至10月31日前，特別發起「70有愛　遠東HAPPY GO」公益挑戰，邀請所有民眾每天走7000步，預計募集50億步，可繞地球70圈，將捐出700萬的HAPPY GO點數給幫助台灣兒童教育的公益團體，為兒童教育盡一分心力。

趕快先下載或打開「HAPPY GO App」，完成登入找到「70有愛，遠東HAPPY GO」專區，開放App記錄步數後，每天記得回來登錄走路步數，只要超過7,000步，就能完成公益挑戰。

遠東集團為鼓勵民眾參與，還有準備多項好禮讓民眾抽獎，包括iPhone 11、Gogoro VIVA機車、Apple Watch 5、東京雙人來回機票，還有旗下集團提供的贈品，如遠東商銀2萬元刷卡金、亞東醫院價值3萬元健檢特別方案、遠東飯店住宿券、遠東禮券1萬元等。10月31日前，完成7,000步的日子越多，中獎機率越高。

▲藝人、網紅瘋走「每天7000步」　為幫助兒童教育公益挑戰。（圖／摘自網路）

另外，遠東集團還加碼「遠東禮券天天抽」，每一天只要走滿7,000步，每一日抽出「10位各1,000元遠東禮券」得主。遠東成立70年，持續回饋台灣社會，公益挑戰預計最後捐出HAPPY GO點數700萬點，幫助台灣促進兒童教育的公益團體。

活動詳情，快點進去網站參考：https://reurl.cc/M7XvdX

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