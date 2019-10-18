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「最厚禮數」的新生兒見面禮：1%有機棉尿布　成新手媽許願清單大熱門

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▲▼「最厚禮數」的新生兒見面禮：1%有機棉尿布。（圖／業者提供）

▲有許多媽媽許願，目前最希望收到的新生兒禮物正是幫寶適PURE1%有機棉尿布。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

情同姊妹的好閨蜜最生了小寶寶，該準備什麼新生兒禮物最精緻實用，又能充分展現高度誠意？近期幫寶適推出一款夢幻逸品等級的「PURE 1%有機棉尿布」人氣No.1、一上市就引發網友熱烈討論！極為珍稀的高端品質，加上具國際認證、溫和不致敏等特性，能給予新生兒極致寵愛，因此快速攻佔許多新手媽媽的許願清單，成為目前最希望收到的新生兒禮物大熱門！因此，直接準備「PURE 1%有機棉尿布」作為伴手禮，不僅免去苦苦做功課的煩惱，還能讓好友大讚「厚禮數」！

▲▼「最厚禮數」的新生兒見面禮：1%有機棉尿布。（圖／業者提供）

▲挑選新生兒伴手禮經常考倒送禮者，其實最實用的還是尿布。

新手爸媽手忙腳亂迎接小寶貝來到這世界，身為好友總是會帶著喜悅與祝福的心情前往探視新生兒，同時免不了要準備一些好姊妹或寶寶日常所需的用品作為伴手禮去拜訪，但這對於從未當過爸媽的新手「叔叔阿姨」來說，其實也很傷腦筋，到底該送可愛的娃娃、有紀念價值的金箔、還是小寶寶以後才會穿的可愛衣服…經常成為考倒送禮者的難題。

事實上，在五花八門的禮品中，最受新手爸媽歡迎的仍以尿布、奶粉等消耗品為主，畢竟小孩出生之後，零零總總的支出難免隱約成為新手爸媽的生活壓力，尤其是小寶寶每天必用的尿布，好不好用差很大，一下子擔心不合身會側漏、或材質不好會過敏紅屁屁、小寶貝養太好立馬又要換尺寸…等，各式各樣的狀況不勝枚舉，尤其合用的尿布消耗很快，偏偏不合用的又捨不得丟、想嘗試好一點的尿布又怕爆預算，而被譽為尿布界最高等級的「PURE 1%有機棉尿布」正是近期讓眾多媽媽最想嘗試的心頭好，若姊妹淘選購作為新生兒伴手禮肯定不出錯！

▲▼「最厚禮數」的新生兒見面禮：1%有機棉尿布。（圖／業者提供）

▲幫寶適「PURE 1%有機棉尿布」是人氣NO.1的夢幻逸品。

有機棉商品百百款，儘管價格都不算便宜卻仍有分等級！幫寶適「PURE 1%有機棉尿布」的最高等級地位更是有憑有據，因為它是選用獲得美國USDA有機認證等國際3大權威認證、全球嚴選1%的高品質Hydri有機棉製作，全球產量僅佔1%，並經由美國第三方實驗室通過低敏認證，由120位皮膚敏感者測試確認無過敏症狀，因此獲皮膚科專家認可的低敏親膚性，真正做到把關、守護寶貝嬌嫩敏弱的肌膚。

▲▼「最厚禮數」的新生兒見面禮：1%有機棉尿布。（圖／業者提供）

▲Pure拉拉褲除了以最高規格製作，同樣幫寶適一貫的優良設計體貼新手爸媽。

同時Pure拉拉褲維持幫寶適一貫的優良設計，以特有的S曲線彈力柔軟腰圍、根據好動寶寶人體工學設計貼合腰腿，可減少紅印與側漏，內表層以植物纖維製成天然超透氣，可維持12小時徹夜乾爽不擔心，同時以清晰的尿濕顯示條，協助新手爸媽快速辨識寶貝更換尿布的時機，成為育兒期的絕佳助手。

如此萬中選一的「PURE 1%有機棉尿布」價格高貴不貴，相當符合一般送禮預算，但對於新手爸媽漫長的育兒之路而言，很可能是捨不得輕易下手的夢幻逸品，因此，大方送上尿布界夢幻逸品給好閨蜜，絕對能精準呈現你愛屋及烏的祝福心意。

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