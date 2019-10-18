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AAU調查：加州史丹佛大學40%女學生曾被性騷性侵

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▲▼史丹佛大學。（圖／翻攝自facebook／Stanford University）

▲史丹佛大學在性侵害調查報告中顯示，有高達40%的女大生有遭強迫性侵的經驗。（圖／翻攝自facebook／Stanford University）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國大學協會(AAU)15日公布2019年校園內性侵及不當行為調查結果，總共33所學校18萬名學生回應。其中，美國加利福尼亞史丹佛大學的回應率為62%（約1萬名學生），而在女學生的回應中，竟有38.5%的人表示，他們曾經有被武力逼迫、未經同意的情況下遭受性擾騷擾甚至性侵的行為。

美國大學協會調查顯示，在33所調查學校中，約有26%的女學生表示曾遭受未經同意的性接觸。其中史丹佛大學的數據更高過其餘學校，顯示校園性騷擾及性侵害問題的嚴重性。史丹佛大學大四女生中，共有38.5%表示曾遭受未經同意的性侵或性騷擾行為；另外，全校有23.8%的女學生和21.7%的TGQN學生（變性女性、變性男性、同性戀、雙性戀或未列出性別）也有相似經歷。

而在詢問到學生對校園資源是否能有效幫助解決問題時，只有不到一半(44%)的的史丹佛學生認為學校會進行公正調查，女學生中占29%，男學生中占43%，在TGQN學生中甚至只有19%，顯示學生不認為校方會保障它們的人權，特別是在跨性別者當中，對校方的信任非常不足。

史丹佛大學也在16日舉行校園會議，進行與其他學校的數據比較，並找出適合的解決方式。校方也將在今年底前架設跨性別網站，提供跨性別者交流的平台，也提供相關資訊，加深學生對性別的認同與包容。

史丹佛教務長德雷爾(Persis Drell)表示，「我們面臨的是長期的公共健康問題，學校存在的性暴力問題，需要每個人共同終止性暴力的發生，否則我們不會找到解決方案。」

這次的調查是歷年相關調查中，規模最大的一次，在83萬名學生中，共有18萬人進行調查，比起2015年總共15萬人，有顯著的增加。

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