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南山股東也要求面試尹崇堯！「還不知道他有沒有能力領導南山」　要尹衍樑也出來面對　

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▲▼南山人壽中山分公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／採訪報導

南山最大股東尹衍樑的兒子尹崇堯代理南山人壽董事長，金管會準備要第二度面試，來決定是否核准此一人事案，但現在就連南山小股東也要求面試尹崇堯，「尹崇堯還沒有向公司股東、對外說明如何處理南山境界系統的問題，也不知道他有沒有能力領導南山人壽」。

南山小股東說，最主要還是要看尹衍樑願不願意跟所有人談這些問題在哪裡，他應該出面說明。

「我們就只能發一發牢騷啊，業務最可憐了啦。」南山人壽小股東指出，舊系統資料根本無法和新系統整理在一起，「而且只要是有異狀的保單，就沒有辦法把資料直接轉到新系統，新系統還把它擋住了呢。」

境界系統每3個月就要業務員換一次密碼，換了密碼，就是登入不進去啊！重設一次密碼，就再發一次E-mail通知，輸入身分證字號資料，但按照步驟去做，重新登入又說密碼錯誤！」南山股東抱怨，新系統過了一段時間就無法登入使用，業務員至少3次遇到這類狀況，新系統難用到必須要用客戶的手機和網路，結果查個保單資料就要花2小時，客戶超生氣還把業務員罵得臭頭，「跟上層反映，他們只是認為業務不熟悉嘛。」

南山股東表示，南山每間分公司的客戶去櫃檯辦事情，境界系統問題多、速度慢，造成事倍功半，一個case要處理1至2個小時，「有位襄理只是去辦一個旅平險，查保單資料就查了2小時，而且查完後還有保費要處理，收保費又搞掉1小時，直到發火開罵，客服經理才出來解決收費的問題。」

 
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