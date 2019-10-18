鐵線蕨「Pete」製造能源為相機充電　沒有手也可以自拍

▲倫敦動物園研究新技術，讓植物能透過「自拍」記錄成長。（圖／取自ZSL倫敦動物園官網）

實習記者謝汶穎／綜合報導

倫敦動物園(ZSL)團隊利用微生物燃料電池做實驗，讓鐵線蕨「Pete」能夠自行創造能量為相機充電，並用自拍的方式記錄下自己的成長過程。這個實驗也是環境保護的一大進展，透過植物自行拍攝，可以獲得更大量的數據。

Pete配備的是美國人工智能公司Xnor.ai所製造的超低功率相機，而每拍一張照片只需要極少的能量，可以支撐一些小型工廠所需的動力。這樣的技術可以用在偏遠且荒涼的地方，也節省人類需要花時間花力去更換電池。

保護科技專家戴衛斯(Al Davies)表示，植物在生長時會產生生物質(biomatter)，進入土壤之後可以養活天然細菌，並轉換成可以被燃料電池使用的能源，並用在感應器、監控平台和相機的使用。

戴衛斯也說，大多數的電源都需要換電池，而太陽能電池也需要依靠太陽光才能發電，只有植物可以在陰暗處生長，能從陽光不足的地方獲取能量，所以植物才最具有潛力，可以提供無限的電力。

ZSL研究人員也表示，這項技術可以拿來記錄偏遠雨林的數據，並了解溫度、濕度和植物生長的變化，也有助於增進對氣候環境或棲地消失等危機的理解。

戴衛斯也表示很滿意這次成果，「我們已經更進一步探討自然界，並可以保護更多更多動植物。Pete的表現也超出我們的期望，目前每20秒考已傳送一張照片。」

ZSL團隊也在持續改良技術中，接著會進行野外的第二次實驗。而遊客若去到倫敦動物園，也可以看到Pete正在自拍的模樣。