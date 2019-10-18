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黃寶慧獨訪／暢談心路歷程　大馬準首相安華：放下恩怨 邁向未來

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新聞節目中心／綜合報導

《慧眼看天下》主持人黃寶慧，繼去年採訪現任首相馬哈迪後，本月再度前往馬來西亞，獨家專訪明年即將接任首相的執政黨領袖安華，談及當年與馬哈迪超過20年的恩怨，安華道出了自己的心路歷程，並強調現在他和馬哈迪互動良好。

▲▼慧眼看天下,馬來西亞,安華訪問,希望聯盟實權領袖。（圖／記者姜國輝攝）

▲馬來西亞準首相安華接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧獨家專訪。（圖／記者姜國輝攝）

馬哈迪與安華曾是馬來西亞的首相與副首相，安華一度被視為馬哈迪的接班人，但1998年亞洲金融風暴發生時，兩人對處理方法意見相左，造成決裂，當時國陣內部也出現派系鬥爭，最後安華因為性醜聞被捕入獄，馬哈迪則順勢將其革職。回想起這一段歷史，安華表示自己過去經歷過許多試煉，也承受極大的痛苦，很感謝民眾始終如一的支持，並用「MOVE ON」來形容心境。他表示，現在他與馬哈迪幾乎每週都有非正式的互動，同時他也認同馬哈迪帶領國家渡過困境，因為沒有強大的政府，在制度改革方面就無法進步，因此他們決定放下恩怨，要邁向未來，忘記過去。

▼1998年時的安華(左)與馬哈迪。（圖／達志影像／美聯社）▲渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇？1998年時的安華(左)與馬哈迪。（圖／達志影像／美聯社）

安華的政治生涯經過大風大浪，他的家人也一起並肩作戰，尤其是他的妻子旺阿茲莎，在安華先前入獄時始終相挺，不僅代夫出征，在政壇上一路過關斬將，目前為馬來西亞副首相，而他的女兒努魯伊莎，在反對運動上的表現，被稱為烈火莫熄公主，同時也繼承父親的政壇路，選上國會議員。

▼ 安華入獄時，妻子旺阿茲莎代夫出征從政。（圖／路透社）

▲▼ 馬來西亞前首相安華返家召開記者會。（圖／路透社）

談到妻子，安華流露出柔情，並用感性的口吻稱讚妻子是完美的女性，他表示，在過去20年裡，旺阿茲莎為政黨掌舵，並讓政黨在國會從毫無席次，成長到擁有五十個席次，直呼很幸運旺阿茲莎是他人生的伴侶，兩人傾聽彼此的話，也互相交流。對於努魯伊莎，安華則心疼女兒犧牲青少年的生活，無法看電影、追星、享受文化的時間，而是在政治上忙碌向前，但這是她的選擇，也相信努魯伊莎是個堅強的女性，身為父親的他會全力支持。

▼更多專訪內容，將會在本周六(10/19)晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。▲▼更多專訪的內容，將會在10月19日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。

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