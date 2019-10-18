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湖南好好走／探訪內陸最大「天后宮」！　福建客商將媽祖帶來芷江

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▲▼萬和鼓樓,風雨橋,天后宮,懷化芷江,芷江,湖南好好走。（圖／記者陳政錄攝）

▲芷江天后宮。（圖／記者陳政錄攝）

記者洪珮瑄、陳政錄／湖南懷化報導

位於湖南懷化芷江的「天后宮」原為福建客民會館，至今已有250多年的歷史，為大陸最大的媽祖廟。據悉，裡頭中間為戲台、正殿、觀音堂，左邊為財神殿，右邊則是武聖殿及五通神殿，建築結構仍保存得相當完整。

芷江天后宮在1986年被大陸列為省級文物保護單位，其中，門坊的「青石浮雕」是最具代表性的文物，高為10.6米；寬為6.3米，兩側還有2隻石獅子，具有較高的藝術觀賞價值和文物保護價值。除此之外，坊上共有95幅大小不一的浮雕，十分逼真。

▲▼萬和鼓樓,風雨橋,天后宮,懷化芷江,芷江,湖南好好走。（圖／記者陳政錄攝）

▲福建人過去將媽祖帶來芷江供奉。（圖／記者陳政錄攝）

天后宮雖然主要是祭拜媽祖，但殿內的觀音堂卻供奉各種觀音聖像，和媽祖共同為芷江人民祈福。據悉，該天后宮是福建人所建，過去他們為了從商而來到芷江，主要從事木材交易。

▲萬和鼓樓,風雨橋,天后宮,懷化芷江,芷江,湖南好好走。（圖／記者洪珮瑄攝）

▲八仙過海浮雕。（圖／記者洪珮瑄攝）

此外，懷化芷江除了是福建人曾經從事貿易的地方外，其實也有許多少數民族，例如侗族。《ETtoday新聞雲》記者近日參加湖南舉辦的「兩岸融合看湖南，探秘大湘西」，主辦單位特別帶兩岸媒體人一同前往具有侗家民族的特色景點，包括龍津風雨橋、萬和鼓樓群等等。

龍津風雨橋建於明代萬曆十九年，但其後因為歷史悠久而損壞，直到1999年又重新修復。據悉，龍津風雨橋是全世界最大的風雨橋，全長為246.7米，寬為12.2米，整條橋上共有7處涼亭，整體設計散發簡約風格，但工藝卻精雕細琢，匯集了侗家文化與當代園林文化的建築特色。

▲▼萬和鼓樓,風雨橋,天后宮,懷化芷江,芷江,湖南好好走。（圖／記者陳政錄攝）

▲龍津風雨橋。（圖／記者陳政錄攝）

另外，萬和鼓樓群也是侗族集會和表演的場所，由一座25米高的小古樓組成，全使用木質來架構，為目前世界上為大的侗族鼓樓群。記者實際到該地探訪濃厚的侗家文化，侗族人使用蘆笙、嗩吶、簫笛及胡琴等樂器來演唱侗歌，獨具特色的表演方式，讓人置身於此地時皆能深深感受到侗家人的熱情。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

▲▼萬和鼓樓,風雨橋,天后宮,懷化芷江,芷江,湖南好好走。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼侗家人在萬和鼓樓群裡表演舞曲。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼萬和鼓樓,風雨橋,天后宮,懷化芷江,芷江,湖南好好走。（圖／記者陳政錄攝）

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