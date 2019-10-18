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生男生女？女孩男孩都是寶！帶你看見孕婦之美

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▲▼台灣女孩日。（圖／衛福部提供）

▲生男生女順其自然，女孩男孩都是寶。

圖／Shutterstock、文／衛生福利部國民健康署提供

生男生女　順其自然 

亞洲國家因存在重男輕女文化，導致過往出生性別比失衡，隨著時代的進步與性別平等政策推動，台灣人「偏好生男」的比例已明顯下降。根據最新的「家庭與生育調查：男女兩性之理想子女性別組合」報告中，對胎兒性別的態度為「男女均可，順其自然」的比例接近半數，另外約40%的民眾傾向「一男一女」，顯示生男生女順其自然、男女平權的觀念已漸漸普及與被大眾所接受。

請繼續往下閱讀...

醫療法規定：禁止懷孕性別篩檢

 國內相關醫療法規定：禁止懷孕做性別篩檢。除非醫療必要，不應進行胎兒性別篩選或性別選擇性墮胎；即使是人工生殖胚胎，除非基於醫學理由，也不應以任何形式揭露胎兒性別。（出生性別比相關醫療法規及解釋函，已公布於國民健康署網站https://reurl.cc/OV0Ny）。在此呼籲民眾，若發現有疑似違法檢測及選擇胎兒性別的情形，可向國民健康署出生性別比查報專線0800-870-870反映！

孕婦照網路徵件　共110個獎項 

而10月11日為一年一度的「台灣女孩日」，已邁入第7年。今年衛福部國民健康署舉辦「挺大肚迎寶貝‧我拍照我驕傲」攝影徵集活動，活動首獎為5000元禮券，另有廣告創意獎，總共110個獎項。透過孕婦攝影，邀集民眾一同支持「女孩男孩都是寶」之精神，一同關心女孩權益、男女平權，向懷孕性別篩檢說「不」！

更多攝影徵集活動資訊請至：https://ppt.cc/fOcR5x

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