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曾國城挑戰「康是美一日店長」 與粉絲互動超親民！

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▲藝人曾國城現身康是美時代門市，擔任「一日店長」，大力推薦商品，與現場民眾互動、玩遊戲，台下粉絲又驚又喜。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者陳珊珊／採訪報導

康是美正值週年慶，知名主持人曾國城星期天現身康是美時代門市，擔任「一日店長」，親切地向客人解說商品價錢，貼心引導客人結帳，動作看起來十分熟練，相當盡責，現場民眾又驚又喜。

▲▼ 康是美 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲曾國城擔任康是美「一日店長」，貼心引導客人結帳。（圖／記者劉亮亨攝）

曾國城分享心得，「因為沒有當過店長，所以能有機會體驗，特別有趣，尤其剛才站在櫃台裡面，幫客人結帳，覺得這是一個接地氣的活動，讓我有機會能夠享受一下出來逛街購物、買單結帳的感覺，滿特別的」。

曾國城也現場大力推薦商品，以及各種不能錯過的優惠，近距離與粉絲們互動，玩遊戲、合照樣樣來，現場觀眾只要答對題目，就可以獲得曾國城送的好禮，台下粉絲興奮不已，也有民眾趁著週年慶好康期間，趕緊到康是美囤貨。

▲▼ 康是美 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲曾國城大力推薦商品，與民眾互動、玩遊戲，台下粉絲又驚又喜。（圖／記者劉亮亨攝）

顧客表示，「從網路上看到活動消息，只要購買2盒一家人益生菌，可以享有85折優惠，加上康是美再打88折，滿額還能抽汽車，所以一折再折，一抽再抽，我覺得非常划算，因此專程過來採購」。

▲▼ 康是美 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼民眾趁「康是美週年慶」優惠檔期採購，還有機會抽中大獎 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 康是美 。（圖／記者劉亮亨攝）

一旁正在試用彩妝商品的顧客也分享，「我特別過來找彩妝商品，因為康是美的彩妝特別齊全，另外還有彩妝師可以教學化妝技巧，趁著週年慶優惠檔期過來補貨，還可以參加滿額抽獎活動，希望能抽中汽車」。

▲▼ 康是美 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲康是美週年慶推出多重好康，每週也邀請偶像明星擔任「一日店長」，為民眾服務。（圖／記者劉亮亨攝）

康是美週年慶，除了推出多重好康優惠，單筆消費滿588元（含以上），上網登錄發票及相關資料，就有機會抽中汽車，更加碼週週抽按摩椅。10月份的每週也邀請偶像明星站台，想要買到最超值的商品，或是與藝人近距離互動，可要好好把握機會囉。

▲▼ 康是美活動資訊。（圖／康是美提供）

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