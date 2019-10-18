「可手洗」的洗衣機降臨！媽媽大推很會洗　而且安靜到忘了它的存在

▲新一代三星20kg洗衣機不僅更人性化、操作上符合人體工學，深邃黑造型也更添時尚。（圖／記者李毓康攝，下同）

消費中心／綜合報導

傳統的直立式洗衣機近年被強調洗脫烘的滾筒式機型搶去不少風頭，也讓人多了一道選擇障礙。到底要怎麼辨別自己的「需要」與「想要」，網路上有不少精闢見解。第一個就是「空間問題」，直立式洗衣機的開口在上，滾筒式的開口在機身中心，如果沒有足夠位子容納滾筒式，那就會連基本的拿取衣物都成問題。再者，一樣的公斤數，滾筒式的價位往往比直立式高，「預算問題」也需要考量進去。釐清自己最需要的就是「直立式洗衣機」後，還要面臨挑大小的難題，還好三星近期密集推出20kg、18kg、13kg三款直立式機型，讓大小家庭甚至單身小資族，從此享受輕鬆的洗滌時光。

大家庭的洗衣日常不只量大，更是各種年齡層的衣物都有。一家人平時在外東奔西跑，臭衣服堆積起來威力驚人，有時就算洗過了都還是殘留異味，家中成員也都有可能從把傳染病的感染源帶回家，若洗淨、殺菌效果不夠，洗好的衣服不只味道讓人皺眉，更有可能因此接觸把細菌穿上身。

20kg洗衣機就備有「潔淨熱洗」功能，一按直覺式觸控板上的「潔淨熱洗（微溫）」、「潔淨熱洗（高溫）」，讓家人可以視衣物的髒污程度，選擇以30、50度溫水帶走頑固油污異味、洗滌時還可同時殺菌。此外，20kg洗衣機還可外接熱水管，幫家人省時更節電。

▲大型洗衣機的操作板大多置於前、後，但三星發現位置太後面不利操作，設計在前又容易被重壓、毀損，因此重新設計在中後段，以符合人體工學。

▲一按「潔淨熱洗（微溫）」、「潔淨熱洗（高溫）」，內建加熱器就會幫水加溫，另可外接熱水管使用，這也是近幾年三星在台推出的第一台直立式洗衣機兼具外接熱水管和內部加熱器的產品。

此外，可說是業界獨創的「貝殼手洗槽」，也是20kg洗衣機的大亮點。三星表示，過去調查發現台灣還是有許多女生習慣手洗貼身衣物，或是先做簡單清理、浸泡後，再下洗衣機洗滌。獨家首創、帶有傳統波浪紋路的貝殼手洗槽，就可以讓習慣以手洗做為前置作業的人，直接在洗衣機上作業，站著處理不腰疼，更免去從浴廁水槽把濕答答又重的衣物搬來搬去的麻煩。

▲手洗時，清水會從左邊出水孔流出，新一代的「貝殼手洗槽」設計也較深，方便浸泡衣物。

▲洗完後的污水可直接排出，或是選擇「再利用 手洗用水」，水就會進入桶槽儲存，待下次使用。

如果顧客家中設置洗衣機的位置具有雙重冷、熱水供應，那麼18kg洗衣機也會是更貼近需求的選擇。18kg洗衣機擁有外接熱水管，一樣可以做為熱洗選項，若單一冷水洗滌，透過洗衣機的洗滌程序，皆能發揮高效的洗淨效果，特別是對於家事忙碌、只想簡單洗衣的族群，就算一整天忙到不行，也可以放心把洗衣行程排到最後。因為三星創新的VRT減震靜音技術有效減低「咚咚」噪音與震動，內部滾筒也會以均勻平衡的溫柔方式，把衣服徹底洗滌，不擔心洗衣時吵到鄰居。

▲沒有手洗的習慣，18kg洗衣機就會是最佳選擇。

▲ 18kg洗衣機也具備的「中央直覺式觸控」，想要什麼洗程直接點選，揮別過去的「一鍵循環式」，不再擔心按過頭還要重新開始。

VRT減震靜音技術對於忙碌上班族來說，更是最美福音。上班族一定都碰過的莫非定律就是，當衣服堆到不能再多，卻偏偏在洗衣日當天臨時加班。18kg洗衣機現在也擁有VRT減震靜音技術和中央觸控式面板，忙了一天回到家，照著LED直覺式設計的觸控面板，不用低頭研究，只需要嗶嗶幾聲就設定完成，髒衣服丟進去，就可以安心泡個熱水澡，或懶躺在沙發追劇，剩下的就是洗衣機的事了。

▲ 18kg與20kg洗衣機皆具備「雙面過濾盒」，有別於設計較高的「口袋型濾網」多只能針對高水位洗程過濾，設計成長條形的「雙面過濾盒」，在使用低、中水位時，也能抓住附著在衣物上的毛髮棉絮。

住家空間要精省用的年輕族群或單身小資族，選擇入門款13kg洗衣機就能應付一週的洗衣量。三星表示，13kg機型配備耗能減少40%的數位變頻馬達，搭配底盤特別設計的「威力淨」滾輪，洗滌時能創造上跟下的立體水流，溫柔地穿透衣物纖維，增加水流與衣物的摩擦力，達到更加潔淨、降低洗劑殘留的效果，也能避免衣服洗完「結歸球」的窘境。

選擇循環式觸控板上的「強力洗」模式，也會自動增加10分鐘的浸泡時間，過程中搭配威力淨，深度軟化污垢、再去除髒污。創新的「持久芬芳」功能，更能透過特殊洗程，讓柔軟精深入衣物的程度提高24％、發揮到最大效用，同時也讓香味更持久。

▲ 小巧的13kg洗衣機，也能放置在一般套房浴廁。



▲ 13kg洗衣機還有獨特的「神奇過濾盒」，就算洗衣粉受潮結塊，直接一塊放入，就能打散均勻與清水溶解，達到洗淨衣服的效果。

每天24小時和人類親密接觸的衣物，值得給它們最溫柔的呵護。不想讓洗衣工作變得單調重複，依照自己的習慣與需求選購全新的三星洗衣機，讓每次的洗衣開蓋都有宛如開箱的驚喜成就感。

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