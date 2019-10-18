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歌手吳卓源攜學生關懷弱勢！和泰汽車挺「公益夢想家」

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▲R&B女神吳卓源驚喜現身「公益夢想家」會場，演唱全新公益活動主題曲，為台下同學們鼓勵。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者陳珊珊／採訪報導

從澳洲飛到台灣的R&B女神吳卓源，驚喜現身「公益夢想家」頒獎典禮會場，台下同學瞬間瘋狂！由和泰汽車舉辦的第一屆「公益夢想家」活動，邀請吳卓源用溫柔的歌聲，唱出學生為公益付出的追夢過程，而吳卓源也親自參與其中，跟著學生志工團創立的語言交流課，一同關懷外籍看護。

▲▼ 。（圖／和泰汽車提供）

▲▼吳卓源為「公益夢想家」演唱活動主題曲，也親自參與公益活動。（圖／和泰汽車提供）

▲▼ 。（圖／和泰汽車提供）

吳卓源分享心得，她說：「能夠參與『公益夢想家』，是很難忘的一件事，因為這些同學們都是用他們自己的課外時間，來做公益，這是一件很有意義的事情，同學們都很有愛心，所以能夠跟他們一起經歷這活動，滿酷的」。

▲▼ 。（圖／和泰汽車提供）

▲和泰汽車舉辦第一屆「公益夢想家」活動，吸引許多學生報名參賽，吳卓源也來到活動現場，親自頒發「人氣王獎」。（圖／和泰汽車提供）

第一屆「公益夢想家」活動，以「弱勢關懷」為主題，吸引許多學生報名參賽，內容包括偏鄉醫療服務隊、移工關懷、單親家庭關懷和弱勢學生課業輔導等等，每組的公益企劃都相當精彩，展現新世代願意為社會貢獻的精神。

和泰汽車除了提供提案獎金，更補助10強隊伍，每組10萬元的「公益實作津貼」，協助學生展開公益活動執行，總補助金額高達100萬元，攜手大學生關懷台灣的弱勢族群，帶給社會正面的影響力。

▲▼ 。（圖／和泰汽車提供）

▲和泰汽車提供平台與資源，鼓勵學生們為公益努力，盼望帶給社會更多正面影響力。（圖／和泰汽車提供）

吳卓源說：「學生們很幸運，因為有和泰汽車提供這麼好的機會，讓他們擁有許多資源可以利用，『公益夢想家』真的是一個很棒的活動，因為做愛心的事情，就是最好的事」。

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