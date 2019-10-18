不是人人都能成為馮迪索　掉髮關鍵原來是髮根！挽救你的髮量就從洗頭開始

▲頂上快要無毛怎麼辦？現代人生活壓力大，有掉髮困擾的人越來越多，稀疏的髮量讓人感到好自卑。（圖／翻攝自pakutaso）



消費中心／綜合報導

從小就發現身邊有些長輩，非常看重「頂上」的東西，原來是因為有掉髮困擾的人，對於髮量特別敏感，不管幾歲，髮量少的人常常覺得不管怎麼打扮看起來都很老氣，除非戴上帽子「眼不見為淨」，但並不是所有場合都適合戴帽子，長時間戴著帽子更會在脫帽後感到不自在，髮量稀疏所帶來的自卑感揮之不去。

▲看著排水孔上掉落的頭髮，心痛的感覺難以言喻。（圖／翻攝自pakutaso）

掉髮的因素很多，壓力、飲食、遺傳、洗髮及吹整方式等都會影響，尤其是髮根脆弱的人，不僅每天洗頭都會掉一堆頭髮、堵塞排水孔，在洗完頭或是剪了頭髮之後都覺得心很痛，「為什麼這些頭髮不能好好待在頭皮上呢？又不是人人都能成為馮迪索」。

▲有掉髮困擾的人年齡逐漸下修，除男性外，女性的產後落髮問題也是許多人的共同困擾。（圖／翻攝自pakutaso）



你以為頭髮稀疏、異常掉髮等頭皮問題是中年以後才需要重視嗎？現代人因為工作忙碌、生活壓力大，飲食跟作息都不正常，種種因素也會導致頭皮健康出問題，有頂上煩惱的人年齡層年年下修，以前覺得男性落髮問題比較嚴重的觀念也有所改變，女性產後落髮、頭皮油脂分泌旺盛導致落髮等問題更是許多人的共同困擾。

▲擁有一顆純天然「油頭」可不是件好事，每天一到下午頭髮就失去澎鬆感，油油的髮絲讓人好尷尬。（圖／翻攝自pakutaso）



頭皮油脂分泌多的人，就算每天洗頭，到了下午頭髮還是會變成一條一條的，不管是跟同事相處或是下班後的聚會，都讓人覺得很不自在，只想趕快回家洗頭，且頭皮過度出油容易導致髮質變細、髮根斷裂，掉髮的嚴重程度也會成正比。而「洗髮」正是強健髮根及頭皮護理的關鍵，你洗對了嗎？選擇適合自己的髮品才能事半功倍。

▲髮旺旺頭皮養護洗髮精由力大生技與台灣工研院共同研發。（圖／翻攝自力大生技官網）



▲滑順型洗髮精更添加了維他命B5與精氨酸等，有效滋養保濕跟毛躁說掰掰。（圖／翻攝自力大生技官網）



力大生技跟台灣工研院共同研發的「髮旺旺頭皮護理洗髮精」獲得台灣生技大獎，以專利技術從天然中藥草萃取出有利於活化及滋養髮根的成分，除了有效控油、去頭皮屑、還能保持頭皮清爽、強健髪根、減少掉髮、找回秀髮光澤、讓頭髮呈現豐厚感；滑順型洗髮精更添加了維他命B5與精氨酸等，有效滋養保濕，髮絲柔順不毛躁。

▲有SGS檢驗合格認證讓人更安心。（圖／翻攝自力大生技官網）



洗頭最忌諱水溫太高及過度清潔，這樣的清潔方式會讓毛囊受損、傷害髮根，只要以溫水加上合適的洗髮精清洗即可，有掉髮困擾的人可使用「髮旺旺頭皮護理洗髮精」搭配「髮旺旺髮根滋養精華液」效果更佳，髮根滋養精華液中有何首烏、蘆薈、人參、銀杏等植物天然成分，溫和不刺激，在洗髮後將適量精華液塗抹於髮量稀少的部位，保護髮根不易斷裂，減少掉髮。

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