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「孫女控」阿伯存股一心只為家人　「你要採訪我，阿那個要不要錢啊！」

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圖文／鏡週刊

想起當初跟股素人聯絡時，我還被誤會成詐騙集團！某天下午接到股素人的電話，他說：「你要採訪我，阿那個要不要錢啊！」電話那頭的我有點傻眼……

總之，趕快撇清沒有收錢這種事，表達我們是正派媒體真心想採訪他。股素人也很阿莎力，「那看你什麼時候方便來高雄，我可以去高鐵站載你們。」謹慎但又很乾脆，原來這就是高雄人的熱情！

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到了採訪當天，我們採訪小組南下來到股素人的事務所，他的公司隱身在民宅中，一進門就可看見一本又一本的設計圖，除了做冷凍空調設計外，他也自行研發機器，引進國外零件做點小生意。「以前零件是一個貨櫃、一個貨櫃的進來，現在這些零件台灣都有做，我就減少引進了。」因擔心公司有電話聲錄影不方便，他邀我們去家中採訪，「我家就在前面，走路不用1分鐘。」

「這是去年兒子結婚才買的新家！」股素人的新家相當氣派，看不出來屋齡已有20年，一樓是他跟太太的空間，二樓是兒子與媳婦的新房。「我連請看護的房間都準備好了。」他指著一樓的空房說。現在孫子是他生活的重心，早上帶她上學，放學後就陪她在社區中庭玩，假日帶她到附近的百貨公司晃晃，儼然「孫女控」。

談起投資，他劈頭就說：「最好不要！」心想那還能好好訪問嗎？不過，原來這是他愛女心切的表現。他說女兒去日本唸書，回到高雄工作幾年薪水都沒漲，像她這樣的小資族每分錢都很寶貴，投資還是要用閒錢，存股最穩健。

我問他平常什麼時候會看《股市總覽》，他說只有回高雄老家時，會帶著當成閒書翻。「我爸媽都90幾歲了，每兩個禮拜我就會去看看他們。」看得出來股素人很重視家庭，他也心疼女兒生孩子辛苦，所以又在同一社區置產，讓女兒一家人來當他的鄰居，「這樣女兒、女婿要去約會，我就可以幫他們帶孫子。」

採訪到一半，剛好中研院的人打給他，聽得出來對方遇到問題，需要股素人提供解決方案，我們看著股素人說出一連串的術語，就像是聽外星人說話一樣，但股素人散發出的專業權威感，讓人敬重。

回到事務所拍照時，股素人興奮地拿著他公司的型錄講解各種機器獲得什麼專利，還打開倉庫給我們看他所引進的零件，對於事業他充滿熱情。佩服他的勇氣，願意在35歲時重拾書本考托福、申請攻讀美國研究所。「當時我薪水還不錯，兩個小孩也都出生了，繼續做也可以，但覺得遇到瓶頸了。」有多少人會認真地省思自己的不足並付諸行動突破現狀呢？在股素人身上，我看到了改變的決心與毅力。


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