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愛水愛到飛去德國！首席品水師陳君潔結合不同專業　發展品水更多面向

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▲▼品水師陳君潔專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲首席品水師陳君潔，愛水愛到遠赴德國考取品水師證照。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者張惠媛／台北報導

你喜歡水嗎？你是否想過生活中隨處可見的水，對我們究竟有多重要呢？真的有一個人，因為非常愛水，不只特別關心生活中的水資源議題，還遠赴德國學習「品水」，並以此為志業，為了告訴大家，平淡無奇的「水」，其實一點也不簡單。眼前這個講到水就眼神發亮，對於礦泉水中各種成分療若指掌、侃侃而談的人，就是台灣首席品水師陳君潔。

愛水愛到飛去德國！成為品水師之路不好走

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▲▼品水師陳君潔專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳君潔記得自己從小就很討厭看到水資源被浪費，看到沒關緊的水龍頭，一定不能放過。

▲▼品水師陳君潔專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲為了測試自己能否辨識出沒有味道的水，帶著挑戰的心情前往德國。

從小便對水資源議題特別有興趣的陳君潔，就學期間如果學校有環境保護相關的社團或活動她都會參與，像是資源回收、水資源的利用等，日常生活中的用水及飲水也是她關注的重點，一直思考著如何在這個領域投入、施力的她，因為本身有品酒專業，味蕾與嗅覺敏銳度高，無意間接觸到「品水師（water sommelier）」的資訊後，她心中想著：「沒有味道的水，我也能辨識出差異嗎？」很快地，她就決定要前往德國杜門斯學院（Doemens Academy）、挑戰這項艱鉅的目標。

▲▼品水師陳君潔專訪。（圖／記者湯興漢攝）

在課堂上，陳君潔花了一些時間適應德國的水質，而且每天都要對自己的味蕾做出難度越來越高的訓練，不管是醫療用水、有異味的水、口感奇特的水，都必須眼睛不眨、鼻子不捏，細細品味喝下去的每一口水，固然相當辛苦，但與來自不同國家、擁有不停領域的專長、學習背景也截然不同的同學們一起上課，彼此互相學習、交流的過程卻是相當有趣。陳君潔本身是行銷專業，有媒體企劃跟行銷的經驗，在杜門斯學院時也有一門課專門在講行銷，包含如何行銷礦泉水、應對消費者的問題等，也讓她發現，只要用對方式，就能在品水一行發揮自己的專業。

沒有白走的路　發揮專業期待下一次驚喜

▲▼品水師陳君潔專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲在從事品水師這一行的過程中，陳君潔慢慢發現原來過去的專業跟自己的嗜好，都能跟品水結合。

取得品水師證照回台灣之後，陳君潔決定要將礦泉水的挑選以及不同礦物質對人體的益處推廣給更多人，她觀察到，近幾年台灣市場對於氣泡水的接受度越來越高，也協助品牌擔任顧問角色，包含產品定位、對消費者來說加分的特點、跟消費者深度溝通、舉辦活動及搭餐的安排等。「沒有白走的路」陳君潔笑道，自己過去的專業可以與品水結合，這恐怕是她飛到德國之前，想都沒想到的驚喜。

▲▼品水師陳君潔專訪。（圖／記者湯興漢攝）

陳君潔分享之前受邀開課的經驗，那堂品水課上有學生的興趣是製作漸層飲料，在調製飲料上遇到困難向她求救，她也馬上提供建議，解決了學生的困境，這樣的共鳴讓她相當意外，也開啟了她「品水」的更多面向，「我也在邊做邊學」她謙稱，雖然頂著品水師的光環，但為了維持專業程度，仍舊花上許多時間訓練味蕾、讓自己的味覺跟嗅覺保持在敏銳的狀態，她坦言，並不是所有取得證照的品水師都能順利起步發展相關事業，對此她表示感激，遇到很多能理解自己的人，也讓她更加篤定自己的方向，持續推廣「喝礦泉水」這件事情，也期望有機會能跟台灣本土品牌合作，推廣在地好水。

「品水師」這個新興職業正在發酵，首席品水師陳君潔也將在年底開設每週固定的品水課程，除了基本的品味與健康概念，還會在課堂上分享餐水搭配應用等不同等級的課程，每班約10～15人，可由FB粉絲專頁「陳君潔的水之旅」聯絡報名。

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