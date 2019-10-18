瘋電影／信用詐欺師JP　曲折離奇的騙中騙

文／賴賴

瘋言瘋語：

其實整體操作都屬於傳統的日本劇場型誇張喜劇表演法，而內容雖然沒有驚喜，但是作為娛樂電影消磨時間，過程輕鬆有趣不需鬥智，卡司整齊，視覺上是舒服的。

橫跨了日本香港兩地拍攝，場景轉換快速，誇張的服飾和流暢的節奏，沒有什麼時間可以思考，而過程比較傾向於推理劇，即使是休閒電影推理還是頗有巧思，整體感是好看的。

典型的商業娛樂電影，以收視率佳的電視劇，延伸出電影設計，有基本觀眾群，輕鬆流暢好看的喜劇。

片 名：信用詐欺師JP

英文名稱：The Confidence Man JP

類 型：喜劇

上映日期：2019-09-27

片 長：01時56分

導 演：田中亮(Tanaka Ryo)

演 員：長澤雅美(Masami Nagasawa) 、 東出昌大 、小日向文世(Kohinata Fumiyo) 、 竹內結子(Yuko Takeuchi)、 三浦春馬(Haruma Miura)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：傳影互動ifilm



劇情大綱



真相不只有一個，眼見不一定為憑，歡迎來到信用詐欺師的世界！



地表最強詐欺師集團達子（長澤雅美 飾）、小弟（東出昌大 飾）、理查（小日向文世 飾），利用無堅不摧的話術、以假亂真的佈局行騙天下，只要一瞬間就能百億入袋！

這次，他們鎖定香港黑道老大「冰姬」（竹內結子 飾）的億萬頂級鑽石，不惜冒險從日本來到香港與黑道交涉，沒想到天衣無縫的騙局卻意外被天才戀愛詐欺師（三浦春馬 飾）攪亂，更讓戀愛絕緣體的達子首次陷入熱戀的天人交戰！究竟誰才有能力瞞天過海、騙取信任？詐欺師的頂尖對決即將開戰！

▲難得來到香港，心情特別歡愉。

▲到香港依然有任務在身。

▲和偶像陷入戀曲是真是假？

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