台灣大賽／3轟破5成打擊率奪MVP　林立記住胖哥說的話

▲林立。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台中報導

Lamigo桃猿林立17日台灣大賽5支5，單場雙響炮，包辦6打點，系列賽累積13安、3轟、11打點，打擊率破5成，獲得總冠軍賽MVP，而今年季賽也表現亮眼，是年度MVP熱門人選，他在賽後表示：「對我來說，有拿下MVP沒有比贏球來得重要，有的話當然感謝，沒有的話，就繼續努力。」

林立去年打冠軍戰主要是替補，今年扛下先發三壘主力，打擊表現相當亮眼，此役5打數5安打，單場雙響炮，系列賽25打數13支安打、3支全壘打、11打點，打擊率高達0.52，為全隊第1。

首度獲選冠軍賽MVP，林立賽後表示：「今年季賽的狀況其實比去年來得好，面對球隊有機會達成3連霸，自己也希望可以把季賽好的表現帶到冠軍戰。」

林泓育曾集合鼓勵大家，林立謹記在心，「就像胖哥說的，每個人出到一點力量，要贏下一場球就很簡單；不會是只靠一個人，才有機會幫助球隊。」

在冠軍戰的打擊心態，林立說：「盡量保持季賽的攻擊策略，想辦法擊到球、幫助球隊上壘，在球隊需要得分時，能夠適時一擊，畢竟在冠軍戰，得分比季賽來得重要，必須想盡辦法幫助球隊。」

今年打出亮眼的表現，林立是年度MVP熱門人選，他說：「季賽結束了，也放下心中的壓力，不會特別要求自己能夠達到什麼成績，對我來說，做好球隊的工作，才是最重要的，對於MVP，會保持平常心看待。」