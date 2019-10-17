呈請總統褒揚《蝴蝶朵朵》幸佳慧　文化部長鄭麗君：感謝她深愛所有孩子

▲文化部將呈請總統褒揚幸佳慧，文化部長鄭麗君（右1）悼念「感謝她深愛所有孩子。」（圖／文化部提供）



記者林育綾／台北報導

兒童文學創作及研究者幸佳慧在16日病逝，享年46歲。17日家屬發布消息時，文化部長鄭麗君聞訊表示萬分不捨，並對幸佳慧以文字及具體行動深愛著所有孩子，致上衷心的感謝與敬佩。鄭麗君代表文化部感謝幸佳慧對兒童文學之貢獻，對兒童權益及人權議題之關懷，而文化部將呈請總統褒揚。

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幸佳慧長年研究及推廣兒童文學，沒有因為對象是孩童而受限題材，反而勇敢挑戰各種沈重的議題，包括《希望小提琴》談白色恐怖，近來出版的繪本《蝴蝶朵朵》跟孩子談熟人性侵，更是她罹癌也不放棄的作品，一生都努力對孩子說那些「很困難卻很重要的事」。

▲幸佳慧在兒童文學、閱讀推廣以及推動兒童權益保障上的貢獻，榮獲第43屆金鼎獎特別貢獻。（圖／文化部提供）

她在兒童文學及兒童權益保障上的貢獻，更榮獲第43屆金鼎獎特別貢獻獎。然而2018年幸佳慧發現罹患壺腹癌，開始就醫治療，今年在得知獲獎時，原預計參與9月12日的頒獎典禮，不過由於體況欠佳，8月21日她在個人臉書透露「主治醫生說我可能領不到金鼎獎」。

因此行政院長蘇貞昌特別在8月26日提前將講座交到她的手中，當天文化部長鄭麗君、教育部長潘文忠也到場參與致意，還有許多親友、出版界和教育界人士一起祝賀。

17日幸佳慧的先生和姊姊在她的臉書上po文，寫道「我們是佳慧的先生及姊姊。我們最愛的阿慧，昨天在睡夢中離開我們了。雖然不捨，但她從此自由自在，無病無痛，有永恆的愛與喜樂和她同在。基於她的意願，我們將不設靈堂，也不舉辦公開告別式，讓一切從簡。但這段時間以來，大家給她滿滿的愛與關懷，她都收到了。如果還有話想對她說，可以直接在這篇文下面留言給她，她總是心心念念著讀者及朋友們，在天上的她想必也很愛讀大家的留言。如果想為她做些什麼，就將她已經在做的或想要做的事，繼續下去！俠女阿慧能到處放火和點燃小小火苗，少不了你們的支持，也因為你們的陪伴，青澀寶貝的一生並不孤單。謝謝大家。」





▲幸佳慧被人們稱為「俠女」。（圖／資料照，幸佳慧提供）

文化部長鄭麗君聞訊表示，「聽到幸佳慧已經離開我們的消息，我跟各位同樣萬分不捨。她是如此用文字及具體行動深愛著所有孩子，令為人父母的我們衷心感謝與敬佩！」

鄭麗君說，為了向幸佳慧一生的貢獻表達感謝與敬意，文化部已經啟動作業呈請總統褒揚。也提到，幸佳慧的熱情、行動力和赤子之心，是我們共同的楷模，也是孩子們最珍貴的愛與啟蒙之光，「我們將帶著幸佳慧的故事及滿滿的愛與祝福繼續前進，繼續為每一位孩子而努力。」

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