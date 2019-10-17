士林夜市又爆坑殺「骰子牛2份600」　市府大動作突襲稽查！

▲士林夜市又爆坑殺「骰子牛2份600」，客人怒：「我真的吃的很不開心。」（圖／翻攝自市政府網站）

記者趙蔡州／綜合報導

士林夜市9月才發生「1袋水果賣1089元」事件，現在又有網友在夜市買2份骰子牛時，原本以為同間連鎖店大份的都賣200元，不料拿到餐點後老闆卻喊價600元。北市府市場處17日晚間會同警方、消保官前往稽查骰子牛攤販，有4家業者因為佔用道路被開罰，另有8家因價格標示不明，限期21日前改善。

民眾在爆怨公社表示，自己到士林夜市某攤販要買骰子牛吃，由於「曾在別處吃過同間連鎖招牌，所以以為價格是一樣的」，當下沒有多問就點了2份，不料拿到餐點後老闆卻喊價600元，讓他頓時覺得被坑了，雖然桌面沒有貼價目表，但自己也疏忽沒問價格，所以最後還是決定付錢，「但我真的吃的很不開心。」

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▲士林夜市又爆出骰子牛坑客，台北市市場處17日晚間會同警方、消保官突襲稽查。（圖／翻攝自市政府網站）

台北市市場處17日晚間會同警方、消保官前往士林夜市，針對夜市內13家的骰子牛業者進行稽查，發現不同品牌的業者依大小份量，分別標價100、200元或100、200、300元，確實有業者的標價是如同網友指稱的300元，但無法以賣高價開罰。

市場處科長楊忠誠表示，有4家業者因為所用位置為道路公有地，他們便依道路交通管理處罰條例各開罰1200元，未來也會針對違規攤販持續稽查到改善為止，另外有8家涉及價目表位置不明顯、未固定標價等事項，目前已要求該業者限期改善，如若21日複查時又不合格，將依消保法開罰2萬至10萬元。

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