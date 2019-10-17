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潤寅詐貸案爆「集體滅證」　刪訊息賣電腦撕報告書⋯北檢數位還原

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▲▼ 潤寅詐貸白手套蕭炯桂。（圖／記者劉昌松攝）

▲水果行負責人蕭炯桂疑涉擔任潤寅案白手套，並協助湮滅事證遭法院裁定收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦潤寅詐貸3百多億元案情越滾越大，專案人員根據線索抽絲剝繭，啟動數位還原關鍵被告手機訊息，赫然發現潤寅負責人夫妻逃亡前，通知平日擔任白手套的水果行負責人蕭炯桂到公司幫忙搬運電腦，迅速低價賤賣脫手，不少共犯也刪除手機訊息，並提醒要大家的律師互相聯繫，「以免互傷到對方」，疑有集體滅證、勾串之虞。

潤寅實業涉嫌利用與上市公司交易的應收帳款，向銀行貸款，且反覆以新償舊，累計貸款總額達3百多億元，2019年6月間突然無預警停業，婦人楊文虎、王音之夫妻逃亡出境，留下80多億元呆帳。

▲▼ 調查局公布涉嫌潤寅詐貸84億元案的楊文虎王音之夫妻照片。（圖／記者劉昌松翻攝調查局網站）

▲潤寅負責人楊文虎王音之夫妻逃亡前還有聯繫蕭炯桂協助滅證。（圖／翻攝調查局網站）

台北地檢署首先對楊文虎夫妻發布通緝，並將2人女兒楊宇晨聲押獲准，專案人員從楊女手機發現，「要什麼電話，阿桂幾乎都有」、「公司的東西如沒拿走，就不好了…馬上叫阿桂幫忙，他會的」等對話訊息，顯示「阿桂」疑在協助湮滅事證。

檢調循線發現，「阿桂」就是百纖果屋負責人蕭炯桂，帳戶內有來意潤寅的金流紀錄，懷疑他不但協助潤寅在事件爆發前後，到潤寅幫忙搬運電腦等事證，迅速低價轉賣脫手，還疑似擔任白手套，幫潤寅轉送回扣給涉嫌協助詐貸的福懋興業前副總黃明堂。

▲▼潤寅詐貸案，福懋興業前副總黃明堂遭聲押。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉協助詐貸的福懋前副總黃明堂札記中留下疑似勾串紀錄，也遭檢察官聲押禁見獲准。（圖／記者劉昌松攝）

至於黃明堂則是在潤寅詐貸案發後，多次向潤寅林姓會計詢問相關匯款資料，然後刪除手機內相關對話紀錄，甚至撕毀相關報告書，但檢察官仍找到他的個人札記寫下「各律師宜聯繫以免互傷到對方、公司宜統合個人律師」等語，全案共犯的互相聯繫勾串與滅證，使得這起數百億元詐貸案情更加錯綜複雜。

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