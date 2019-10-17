基督徒改信「全能神」！帶家人出遊「3屍塞冰箱」…教主自稱女基督

▲錢男與妻子、堂嫂誤信邪教，出門旅遊後斷魂。（圖／翻攝《新京報》）



記者柯振中／綜合報導

大陸廣東省深圳市早前發生一起「冰箱藏3屍」的命案，66歲的錢姓男子與妻子、堂嫂被塞在出租套房的冰櫃內，遺體已嚴重縮水、變形。警方調查後發現，原來錢男一家加入了名為「東方閃電」（又稱：全能神）的邪教，受到嚴重荼毒，可能是因此才走上絕路。

綜合陸媒報導，這起冰箱藏3屍的事件發生在2019年5月，錢男的女兒5月12日在河南商丘跳樓自殺，引起警方高度關注，對錢女的住處、家人展開調查，隨後在深圳市羅湖區某出租套房中發現3具死屍，當時3具屍體已嚴重縮水、變形，被堆疊在一個冰箱中。

經過初步了解，當地警方發現，冰箱內的死者為1男2女，分別是66歲的錢姓男子與妻子皇甫姓女子、堂嫂李姓女子。警方說明，錢男與妻子、女兒、外孫女2018年6月30日離家後，就與家人失去聯繫，錢男的堂嫂隨後在7月21日也離家出走，直到冰箱藏屍案被揭發，家人才知道這5人的行蹤，但已有4人身亡。

法醫鑑定後認為，錢男是因為一般疾病死亡，但錢男的妻子、堂嫂是因為「重度營養不良及貧血」的基礎上，生病死亡的，也就是「絕食死亡的」。

▼錢男與妻子、堂嫂死在出租套房內，妻子與堂嫂是絕食死亡的。（圖／翻攝《新京報》）



經過調查後，警方發現，錢男原先是基督教徒，在家鄉頗有影響力，生前被色誘加入一門名為「東方閃電」的邪教，這門邪教又名「全能神」，教主是一名自稱為「女基督」的女子，又被信眾叫做「全能之神」，教內擁有嚴厲的教規，要求信眾「絕對服從」，不能以腦袋判斷對與錯；錢男加入後，依靠自己在家鄉的影響力，把妻子、女兒與堂嫂等人帶入該教。

不過，錢男帶領家人入教後，因為身染疾病，改信了治病效果更佳的「新道」，因此觸怒了「全能神」，導致家人受到連累。警方說到，錢男與家人2018年6月30日的出遊，疑似是錢男想要「回歸全能神」，才進行的旅行團，但還不曉得5人在旅遊中的遭遇，不過後來4人自殺的悲劇，很有可能是因為錢男當初叛教，必須接受「罪罰」才能洗脫罪名。

據了解，「全能神」會以言語煽動，讓信眾不畏懼肉體的死亡，認為靈魂的拯救才是最終目的，依據大陸警方整理出的數據，所有「全能神」信眾涉及的命案中，兇嫌都會說出不畏死亡的言詞，認為消除世上的邪靈，就能得到靈魂的救贖。

▼5家人出遊4人死亡讓親友崩潰了。（圖／翻攝《新京報》）



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