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黃暐瀚揭露「你不知道的韓國瑜」　下雲林一包檳榔收服岳父

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▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜大進場,李佳芬幫正在喝水的韓國瑜擦汗。（圖／記者季相儒攝）

▲凱道造勢大會漏網鏡頭，李佳芬幫正在喝水的韓國瑜擦汗。（圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜展開傾聽民意之旅，引發各界關注。資深媒體人黃暐瀚17日專訪李佳芬的弟弟李明哲，揭露韓國瑜私底下的另一面，那年韓國瑜第一次跟著李佳芬回雲林，靠著一包檳榔收服岳父，還留下了鮮明的第一印象。

李佳芬胞弟、雲林縣議員李明哲17日受邀上節目接受專訪，與主持人黃暐瀚一同揭露「你不知道的韓國瑜」。他回憶，姊夫韓國瑜民國75年第一次跟著李佳芬回雲林，見女友的爸爸，結果父親李日貴第一次見面就給韓國瑜一包檳榔，「要在雲林跟鄉親搏暖（搏感情），丟愛吃這（就要吃這個）。」

當時韓國瑜二話不說，立刻大口咬檳榔，咬得滿身大汗。李日貴看著眼前這個抽著菸、咬著檳榔的年輕人，不禁笑著跟女兒李佳芬說，「這咧抹賣，這咧不暈車（這個不錯，這人很穩）。」

▼▲國民黨高雄市長候選人韓國瑜選前之夜尾聲2159，韓國瑜與妻李佳芬。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜大口咬下檳榔，讓岳父李日貴留下深刻印象。（圖／記者林敬旻攝）

李明哲進一步解釋，當時父親覺得韓國瑜遇事不慌、為人穩妥，是看過大場面的人，一看就滿意。不過，韓國瑜出生外省家庭，不太會講台語，那時來到雲林又深感南北文化、語言差異大，所以後來開車都播台語金曲，慢慢融入閩南語環境，現在台語已經很流利。

主持人黃暐瀚好奇，韓國瑜民國90年主動退出政壇，移居雲林10年，期間爬山、辦學，在地方沉潛，對媒體而言就像一段空白的歷史，希望李明哲能談一談這段時間的韓國瑜。

李明哲說，韓國瑜初入政壇10年，天天都有飯局，電話接不完，但卸任立委後，儘管朋友、電話號碼都還在，手機卻不再響起，所以每天起床做個運動後，就去爬山運動，關心地方大小事。

▲▼韓國瑜在晚會尾聲，15萬粉絲歡呼；韓妻李佳芬致詞時也感動落淚。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲韓國瑜與夫人李佳芬。（圖／記者林敬旻攝）

他回憶，那時候韓國瑜心境上反思人情冷暖，天天都在看書，也一直有看報關注國家大小事，像是之前賀伯颱風，他覺得應該出動國軍救災，便向時任行政院長的吳敦義提建議，結果意見獲採納，心裡便覺欣慰。

李明哲透露，韓國瑜私底下在家像是「康樂股長」，沒有天天喝酒，反倒喜歡逗孩子笑，也愛自娛娛人，有次戴著女生假髮搞怪，看得全家哈哈大笑。

在他印象中，韓國瑜這30年來一直是個愛家、有正義感、有擔當的人，「他的苦不會說出來，他是這種人，再累再辛苦也不會去對人抱怨，一直掌握著大原則，不計較細節，只要方向對了，就會放手去做，是個很有意思的夢想家。」

▼韓國瑜小舅子、雲林縣議員李明哲。（圖／翻攝自臉書／李明哲）

▲韓國瑜李佳芬出國沒回娘家，李明哲說姐夫真的累壞了。（圖／翻攝自李明哲臉書）

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