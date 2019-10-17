「首次直播」回應港人　林鄭月娥：其他四項訴求難答應

▲林鄭月娥直播回應網友提問。（圖／翻攝自Facebook）



記者王致凱／綜合報導

香港特首林鄭月娥17日晚間8時臉書上進行首次直播，直接回答香港網友的問題，直播尚未正式開始，就已經有許多網友留言重申「五大訴求，缺一不可」。林鄭說，她已經回應了撤回修訂「逃犯條例」的訴求，至於其他4項訴求則難以答應。

在直播中，有關香港民眾不滿警隊在示威過程中過度執法問題，林鄭則說過去幾個月大大小小的示威遊行中出現許多衝突，呼籲民眾抱持包容尊重的角度，不要先入為主。她又說，如果真的有人做得不對，香港也有制度優勢，有機制可以投訴。

林鄭說，她明白市民有不同訴求，但除了撤回修例外，其餘訴求例如不追究違法人士等難以答應。她說，香港是法治社會，如果犯法不用受到法律制裁，談何法治。

林鄭又說，有網友留言提到要「解散警隊」，她對此感到疑惑，因為香港每天發生許多治安問題都需要警隊執法。她重申，如果有警員行為有問題，現行機制有監警會調查。

香港政府16日發表《施政報告》，主軸放在住房等民生議題，避談反送中示威，遭外界抨擊是轉移焦點。林鄭直播中說，她不打算用房屋問題解決政治問題，但希望透過施政報告邁出第一步，日後會用相同態度解決政治問題。

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