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解放軍空軍開放日！「殲-20」雙機掛彈亮相...共表演6套動作

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▲▼殲-20雙機掛彈表演。（圖／翻攝微博）

▲殲-20雙機掛彈表演。（圖／翻攝微博）

記者邱茀濱／綜合報導

慶祝解放軍空軍成立70週年航空開放活動，17日至21日在吉林長春舉辦，現場有許多主力機型集結，其中新一代隱身戰鬥機殲-20進行了雙機掛彈表演，共展示6套動作，包括小角度上升轉彎、單機加力戰鬥轉彎、單機直線拉起斜翻滾等，充分展現戰機的卓越性能和飛行員的高超技術。

綜合陸媒報導，此次航空開放活動為期5天，包括1個主題日和4個公眾日，共有空中展示、地面展示和配套活動三大板塊。據悉，17日的空中展示環節中，共有10型35架的飛機參加，主要安排飛行及跳傘表演、作戰飛機性能展示、教練機教學展示和空降兵特戰分隊演示等內容。

據了解，殲-20側面的霹靂-10空空導彈，是特別為近距離戰鬥上準備的，它的發射裝置連接了殲-20的頭盔式顯示器（HMD），讓飛行員能實時掌握導彈的「視角」，甚至可以做到90度的視軸角度發射。換句話說，就算敵人在殲-20的頭頂上，飛行員也能第一時間進行瞄準並打擊。

至於殲-20底部彈艙內部的霹靂-15中遠距空空導彈，射程則達到了150公里，並且與霹靂-10一樣採用數字射頻存儲器（DRFM）干擾技術，使其難以被攔截。此外，此次飛行表演是殲-20繼2018年珠海航展後，第二次掛彈公開表演。

▲▼殲-20掛彈表演。（圖／CFP）

▲殲-20掛彈表演。（圖／CFP）

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