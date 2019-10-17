外送員車禍死亡！「Foodpanda」8小時內未通報　勞動局開罰6萬元

▲Foodpanda 17日被開罰6萬元。示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）



記者邱茀濱／綜合報導

Foodpanda負責桃園區外送的29歲馬姓青年，不幸於雙十國慶深夜外送途中發生車禍死亡，桃園市勞檢處事後認定雙方是僱傭關係，除了確認業者當天未於職業災害發生8小時內通報事故，開罰了6萬元，也下令提交勞工名卡和工資清冊等資料。

有關餐飲外送員接連發生外送期間車禍致死事件，勞動部職安署北區職安中心14日上午已分別會同桃園市勞檢處及台北市勞檢處，前往Foodpanda及Uber Eats總公司實施檢查。

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職安署表示，經查，該兩家業者與罹災者所訂合約內容，包括指定工作時段、如無法在選擇時段提供服務須在24小時內回報公司、服務期間需穿著制服、使用制式品牌圖樣保溫箱、黏貼機車車身品牌圖樣貼紙等規定，研判業者對於罹災者具有一定程度的指揮監督，兩者間亦存有組織從屬性，據此認定雙方應具僱傭關係。

▲Foodpanda 17日被開罰6萬元。示意圖，與本文無關。（圖／記者沈繼昌翻攝）



至於賠償金，桃園市政府勞動局表示，雖然業者與馬男簽訂保密條款，但若業者15天內未給付家屬45個月補償金，就違反勞基法，將處以2萬至100萬元罰鍰。此外，雖然業者16日趕在下班前提供相關資料，針對記錄死者基本資料的勞工名卡，未登錄到職日、教育程度和勞保投保日期等有瑕疵，將待業者10日內陳述意見後，開罰2至30萬元。

最後，勞檢處長周賢平也指出，由於業者未於馬男職業災害發生8小時內通報勞檢處，確認違反職業安全衛生法第37條第2項規定，可依同法第43條第2款處3萬元至30萬元罰鍰，今天向業者開出6萬元罰單。

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