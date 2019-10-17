獨／蘇震清發文逆襲民進黨中央　要求廉政會調查特定人士抹黑

▲民進黨立委蘇震清發公文給黨中央，要求廉政會調查自己以自清。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委蘇震清被指涉掏空上市公司誠美材案，而在黨內討論不分區名單時，認為他形象不宜，可能無法列入，而此事也讓蘇震清相當不滿，決定發文逆襲民進黨中央。根據《ETtoday新聞雲》取得蘇震清辦公室發文給民進黨的內容，他除了要求黨廉政會立案調查，也決定在10月23日親自出面說明並拿出證據自清。

民進黨為了一份不分區提名委員會名單，引爆黨內派系戰火；甚至扯出立法院長蘇嘉全，為了力保自己姪子、現任立委蘇震清列不分區安全名單，而加入駁火。

把時間回溯，在選區重劃的討論中，總統蔡英文、前院長賴清德、總統府秘書長陳菊等人，其中甚至黨主席卓榮泰還3度承諾，只要禮讓者，便列入不分區前10名的安全名單中。但是，黨內人士說，時間再推至今年初，就已經有「特定人士」以買報紙頭版廣告，來指涉蘇震清掏空上市公司誠美材案，到近幾個月又以向雜誌爆料方式，擴大指控。

接著，在黨內在討論不分區名單時，就有人拋出蘇震清因為「被報導」涉入案情，形象有損，直接點出他不宜列入不分區。這讓他相當火大，甚至牽涉到蘇嘉全在高層會議中，質疑名單派系平衡，以及憲政問題一事；黨內人士認為，從結果來看，怎麼不會覺得是刻意連結？

蘇震清一氣之下，他也透過辦公室發公文至黨中央，要求黨部廉政會立案調查此案，證明自己是被刻意抹黑；他也將在下週三親自到廉政會說明，並且提出證據。

黨內人士說，對於黨都會尊重任何的機制調查，但是身在台灣是法治國家，「無罪推定論」不能因為一個報導，在還沒經過法院傳訊，都沒定罪之下，就斷了政治路。

黨內人士氣憤地說，這次蘇震清是基於黨內和諧，才在屏東第一選區禮讓給鍾佳濱，甚至是經過卓榮泰3次確認，可以排在安全名單，「否則拚選區域就好了啊！」

「用莫須有的罪，就說你可能排不進去。」黨內人士說，今天連蘇嘉全院長的事情也扯進來，一連串根本是刻意在操作。他說，如果要就講清楚，不要也講清楚，大家都會依照政治判斷來處理，不應該用這樣模式讓大家覺得，這樣到底政治路該怎麼走？

黨內人士說，萬一蘇震清到最後是真的沒有問題的，「難道卓主席要賠一個立委位子？政治路要怎麼賠？」他強調，反過來說，倘若一經起訴或一審判刑，要辭職都可以，但問題在於，連法律程序都還沒進行啊！

對於接下來面對2020大選，親近蘇震清人士說，會先看廉政會這邊怎麼處理，他的案子如果是沒有問題的，他會繼續在維持黨內和諧的前提下，去爭取不分區；但是，如果無路可退了，那會在支持總統蔡英文連任的前提下，仍會投入地方選舉，不排除跟黨內同志正面較勁。

▲立委蘇震清記者會 澄清周刊報導 表示自己是無妄之災。（圖／記者屠惠剛攝）

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