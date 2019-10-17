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獲邀於全國性會議分享　台南人性化動保政策受肯定　

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▲台南市動保處將捕獲兇猛犬隻或領域性較強犬隻，加以訓練，讓原本危害人類生命及財產的犬隻，轉換成幫助民眾守衛家園的好幫手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市動保處將捕獲兇猛犬隻或領域性較強犬隻，加以訓練，讓原本危害人類生命及財產的犬隻，轉換成幫助民眾守衛家園的好幫手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府採用符合人性的動保政策管理流浪犬族群，包括實施犬貓絕育暫置（TNVR）政策，積極推動認養工作犬、以及全國場數最多的私人動物收容所輔導管理等，雖然預算經費相較於其他縣市不足，但獨特且人性的做法獲得肯定，成為其他縣市相繼跟進榜樣，並受邀於全國動物防檢疫經驗分享會，進行專題報告。

台南市是友善動物城市，黃偉哲市長更是十足的愛護動物人士、標準的汪星人擁護者，因此對於市政府的動保政策更是關心，指示動保處強化各項精進作為，來提昇台南市的動物福利。

在推動認養工作犬部分，動保處將捕獲兇猛犬隻或領域性較強犬隻，加以訓練，讓原本危害人類生命及財產的犬隻，轉換成幫助民眾守衛家園的好幫手，並且再次發揮創意，推出波麗士犬、護花使者工作犬、里社區服務犬等第2代工作犬，讓認領需求再次提高。並在市長的指示下，於今年首創成立「毛小孩職訓與就業輔導中心」，增加訓練師人力，強化動物之家毛小孩訓練，並媒合認養，積極幫毛小孩找頭路。

▲台南市動保處將捕獲兇猛犬隻或領域性較強犬隻，加以訓練，讓原本危害人類生命及財產的犬隻，轉換成幫助民眾守衛家園的好幫手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而TNVR措施，是流浪毛小孩繁殖管控的重要一環，讓流浪犬捕捉後不再只有進入動物之家收容唯一選項，節省許多物資及人力成本，同時減輕動物之家的收容壓力，由其是在全國實施零撲殺之後，成為有效控制流浪動物族群數量的良藥，目前各縣市政府也紛紛跟進施行此項措施，並且踴躍與台南市交流。

此外，台南市有著全國最多的47場私人動物收容所，收容9千多隻犬貓，動保處除了管理自身的2個公立動物之家外，對於轄內私人動物收容所也同樣關注及加以輔導管理，除了派員訪視外，更安排免費的狂犬病疫苗注射、協助寵物登記及絕育，另設置動物福利專戶協助私收合法取得及使用外界的捐款；另外，動保處更設置私人動物收容所雲端預警系統，將收容動物資訊E化，讓一般民眾透過網路資訊即可向各私收認養自己喜歡的毛小孩，減少私收的收容壓力，並幫毛小孩找到一個愛牠的家庭。動保處表示，十分樂於與其他縣市分享交流種種友善動物措施，共同營造友善動物城市。

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