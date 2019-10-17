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全家新設「立碼驗」揮別讀卡機！開戶、自動扣繳、憑證補發最快1分搞定

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▲▼全家超商 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲全家導入「立馬驗」 。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾婉婷攝）

記者邱茀濱／綜合報導

看準許多民眾線上業務申辦，但又缺少個讀卡機的痛點，全家便利商店17日與台灣票據交換所及新光銀行合作，導入「立碼驗」身份認證服務，預計年底前將陸續提供銀行、證券、電信等業者的服務上線，未來民眾只需在全家FamiPort機台前，插入自然人憑證或晶片金融卡，就可完成帳戶自動扣繳、身分驗證等申辦手續，並全天24小時提供服務。

由於觀察到民眾在線上業務申辦時，無讀卡機可進行驗證的不便痛點，新光銀行找來擁有3500多家門店的全家合作，簡單解決消費者需求。新光銀行董事長李增昌表示，綜觀產業發展，科技金融已是大勢所趨，唯有「完美結合線上與線下服務」，才能滿足使用者需求，全新「立碼驗」服務孕育而生。

請繼續往下閱讀...

未來消費者只要透過「立碼驗」App線上申請，並持業者核發的QR Code至全家FamiPort機台，插入晶片金融卡或自然人憑證，就可完成「開戶、戶籍謄本複本申請、憑證補發、帳戶升級、各項款項扣付款等服務」，且最快只需1分鐘的時間。

此外，新光銀數位金融部協理蔡佩如表示，除了新光金關係企業之外，目前有意加入「立碼驗」的廠商還包括王道銀行、永豐銀行；電信業則有亞太電信，以及部分補教業者等，整個系統預計在11月上路，預計年底前至少有5家業者可完成系統上架。

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