ATM當機10分鐘！大巡查竟是內部出包…全因IBM工程師「碰到一條線路」

▲國內許多自動櫃員機17日出現當機的情況。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中、紀佳妘／台北報導

國內許多自動櫃員機17日下午傳出大當機的情況，幾乎所有ATM都無法跨行提款。財金公司隨後發現，是IBM工程師進行定期維修時，不小心碰到線路，才造成訊號異常。事實上，財金公司去年8月18日也曾因IBM大型主機連線管理系統發生異常，導致各銀行的ATM、網銀跨行交易中斷，今年被金管會重罰150萬元。

大當機發生的當下，幾乎所有ATM都無法跨行提款，只能到卡片銀行的ATM才能領出現金。財金公司董事長林國良得到消息後，親自到ATM測試，「有順利領出來。」

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經過調查後，財金公司與金管會發現，是因為有IBM工程師到財金公司進行定期維修，不小心碰到線路，導致線路鬆脫，造成財金公司內部網路異常，才會讓跨行提款資訊傳送失敗，與中華電信的外網流量無關。

事實上，財金公司去年8月18日因IBM大型主機連線管理系統程式發生異常，導致全體銀行的ATM、網銀跨行交易都中斷，當機了將近2個小時，被金管會開罰150萬。

▼財金公司去年也出現異常，導致全台的銀行ATM、網銀跨行交易中斷。（圖／記者周宸亘攝）



金管會當時要求，財金公司必須針對2個項目進行改善，分別是：

一、要研議「異質平台」，讓不同公司的系統可以兩個一起運作，例如：IBM中斷時可以接上HP系統。

二、主系統在運作時，異地備援也要同時一起運作；而異地備援系統以往是在主系統發生運作問題時，才會進行啟動，如果2個系統同時運作，財金公司的經營成本將大幅上升。

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