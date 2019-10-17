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「5千億壽宴」照片曝光　郭台銘過70歲…生日願望暗藏玄機

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▲▼還沒放棄？郭台銘喜迎70歲　生日願望暗藏玄機。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲郭台銘夫婦與張忠謀夫婦一起合照。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘17日在臉書表示，自己與親人、朋友提早歡慶70歲生日。他表示，過去40年他的生日都依舊是工作日，如今70歲的確是開啟他人生的另一個階段，「今年與摯愛、好友們暢談人生、分享喜悅，只有感恩」，也希望未來中華民國國富民強，人人安居樂業。

郭台銘在臉書寫下，今年剛好是70歲，自己的表姐張淑芬說，「傳統上過70歲生日，是重視人生邁入一個新的里程碑，因此提早找朋友一起慶生，所以今年特別熱鬧」，照片中除了有妻子、朋友及幕僚們一起歡慶之外，張忠謀張淑芬夫婦也到場參加生日宴會。

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郭台銘感嘆，七十歲的確是開啟了他人生的另一個階段，過去的40年，他的生日都依舊是工作日，只有晚上和家人吃飯，「今年與摯愛、好友們暢談人生、分享喜悅，只有感恩」、「幕僚們錄製了一段生日影片，很搞笑，大家一起吃蛋糕也感到十分窩心」、「上天給我的，真的很多，我也許下回饋國家與社會的承諾。」

至於許下了什麼生日願望，郭台銘直言，「願中華民國國富民強，人人安居樂業，日日是好日」、「很多粉絲的祝福我都收到了，感謝大家」。最後他也感謝「有愛的生日是最大的祝福，希望剛剛地震大家都平安無事。」

▲▼還沒放棄？郭台銘喜迎70歲　生日願望暗藏玄機。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲郭台銘提前慶祝70歲生日。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

郭台銘16日晚間在君品酒店提前慶生，包含台積電創辦人張忠謀、張淑芬夫婦，富邦集團董事長蔡明忠、陳靄玲夫婦等人，許多知名的企業富豪都出席了這一場慶生宴會，郭台銘則與夫人曾馨瑩連袂出席壽宴。據悉，這一場壽宴是由台積電創辦人張忠謀夫人，也是郭董姻親的張淑芬操辦。

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