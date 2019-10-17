鄭文燦催生桃園臺產排球隊成軍　是第六個桃園城市球隊

▲桃園市政府與臺灣產物保險合作，以冠名的方式成立「桃園臺產排球隊」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府與臺灣產物保險公司合作，以冠名的方式成立「桃園臺產排球隊」，由於第15屆企業排球聯賽即將開打，市長鄭文燦表示，在桃園臺產排球隊的加入下，未來企業排球聯賽會更加精采，同時期望臺灣產物保險支持運動與公益，建立桃園屬地排球隊，培養桃園球迷朋友，帶動全民排球運動的風潮。

▲臺灣產物保險公司董事長李泰宏致贈簽名球給市長鄭文燦。（圖／市府提供）

鄭文燦於出席「桃園市政府與臺灣產物保險公司冠名合作簽約記者會」談到，市府致力支持城市球隊，目前桃園城市球隊包括Lamigo桃猿隊、桃園航空城棒球隊、桃園璞園建築籃球隊、桃園揚昇高爾夫球隊，以及桃園La new桌球隊，今日亦組成「桃園臺產排球隊」，未來尚有2隊足球城市球隊待冠名，顯見桃園在推動足球、籃球、排球、棒球、桌球及高爾夫方面的用心，進而帶動運動風氣。

▲桃園臺產排球隊成軍，是第六個桃園城市球隊。（圖／市府提供）

而在桃園城市球隊中，最著名屬Lamigo桃猿隊，也希冀後續日本樂天集團接手後，能尊重球迷的感情，讓桃園棒球持續在地化發展；桃園璞園建築籃球隊亦曾獲得SBL總冠軍，更創下桃園市立體育館單場觀賽人數超過6,000人的紀錄；此外，市府不僅與揚昇高爾夫鄉村俱樂部合作，培養新一代職業高爾夫球選手；更成立桃園La new桌球隊，更成立桃園La new桌球隊，遴選國中、高中、大學菁英桌球選手，提升選手實力。整體而言，桃園所推展的運動項目愈來愈多元，也期盼未來排球能夠成為桃園的運動強項，讓排球運動扎根桃園。

包括市府體育局長莊佳佳、臺灣產物保險公司董事長李泰宏、中華民國排球協會理事長王貴賢、桃園市體育會排球委員會總幹事陳克舟均一同出席活動。

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