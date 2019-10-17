港女箱屍案兇嫌將出獄　陸委會：被告疑早有預謀...港府應續押

▲震驚社會的港女箱屍案，被告陳同佳即將在港獲釋，陸委會呼籲港府應繼續羈押。（圖／記者楊佩琪翻攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

去年爆發的「港女箱屍」案震驚全台社會，而嫌犯陳同佳事後被港警以謀殺案罪名拘捕，據傳他因另案即將刑滿釋放。對此，陸委會發言人邱垂正17日強調，港警已掌握許多未提供台灣的證據，而陳男疑似在港就有預謀的跡象，因此港府應積極續押追訴。

據悉，陳同佳與女友潘曉穎在2018年2月赴台旅遊，但事後卻只有陳男獨自返港，而潘女的遺體也在3月於台北捷運竹圍站附近被尋獲。陳男也在3月13日被香港警方就以謀殺案罪名拘捕。雖然他確實犯下本案，但因台港無引渡協議，香港警方只能控告陳男盜竊及處理贓物罪，無法引渡陳男到台灣接受司法調查；再加上陳男在香港認罪獲減刑，最終陳男僅被判處29個月有期徒刑，據傳他可能在本月就會獲得釋放。

對此，邱垂正指出，港女命案被告陳同佳與受害者潘曉穎都是香港居民，港警也已掌握許多未提供我方的證據，懷疑被告可能在香港就有預謀，所以港府對於本案並非沒有管轄權。接著，他呼籲，港府應在嫌犯尚未刑滿釋放前，積極續押追訴，

▲大陸委員會副主委邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）



邱垂正說，「只要港府提出請求，我方將在平等、尊嚴、互惠原則下，盡速提供本案在台相關證據，讓正義得以伸張，早日還給受害家屬公道。」

此外，針對陳同佳即將刑滿出獄，法務部稍早也發過聲明指出，衡酌陳男及被害人均為香港居民，據悉香港檢警機關也已掌握諸多未提供我方之在港證據，並懷疑陳男可能在香港時就已經預謀犯案，香港並非無管轄權；此外，陳男所犯涉嫌殺人之重大刑案屬於萬國公罪，香港檢警機關亦應依照其司法程序，持續積極偵辦，以還給被害人及其家屬公道。

法務部也藉此正式呼籲港方，秉持追訴殺人犯罪之執法立場，在陳男另案刑滿釋放前積極續押追訴，我國將在對等、尊嚴及互惠之基礎上，迅速提供本案在臺相關證據，俾使港方得以充分掌握臺港兩地全案事證，以查明事實真相，依法追究刑責，實現公平正義。

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