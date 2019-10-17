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華銀將辦都更指標大案「世界明珠」聯貸案　預料將掀搶貸潮

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▲世界明珠開發案規劃為兩棟辦公大樓佔42％、五棟住宅大樓佔50％，商場占比為8％。（圖／南港輪胎提供）

 ▲世界明珠開發案。（圖／南港輪胎提供）

記者吳靜君／台北報導

華銀為了配合都更政策，已經與位於南港「世界明珠」的南港輪胎等都更所有權人，簽訂不動產開發信託，同時將主辦興建資金預計籌組300億元的聯貸案，已有15家本國銀行有興趣參與。

世界明珠銷售規模上看800億元，目前建築規劃八棟，當中六棟為住宅、兩棟將新建商辦，將為史上總銷規模最大案，據了解，該案建地面積超過9,000坪、可銷售面積6萬坪，預計3~5年才可以完工。

請繼續往下閱讀...

由於都更放款不會列入銀行法72條之2，房貸不可超過存款加計金融債三成，所以各家銀行參貸的意願很高，現在就等各家銀行審核過之後，將在年底簽訂聯貸合約。華銀表示，該土地位在南港精華區，價值很高鑑價公司評鑑該案土地價值約330億元，但是銀行的評估會比較保守，大約會是250億元左右，聯貸案聯貸籌組取得的興建資金後，預售價金亦全數交由華南銀行信託管理，以確保資金專款專用。

華南銀行自民國91年迄今，接觸超過百件都更危老案，經營團隊堅強、富有實務經驗。華銀也經常配合舉辦說明會或參與座談會，協助建商或當地住戶推動都市更新，累計不動產信託包括都更及危老案件達394件、累計管理信託資產超過1,000億元。

▼華南銀行（圖／記者李鍾泉攝）

華南銀行,華銀總行大樓,金融（圖／記者李鍾泉攝）

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