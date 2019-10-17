▲ 鶯歌親子陶瓷嘉年華19日登場，吃喝玩樂全包等你來憩陶。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

鶯歌親子陶瓷嘉年華10月19、20日一連兩天，在鶯歌陶瓷老街熱鬧登場！活動包括樂陶陶音樂會、星光電影院、手創小旅行及百人陶笛大遊行，也規劃玩沙尋寶趣、夜宿陶博館，以及深入體驗鶯歌陶瓷產業底蘊的藝師表演、科技導覽及主題展覽等，現場還有青陶市集、周邊店家優惠及滿額抽獎。

副市長吳明機表示，鶯歌是台灣陶瓷產業重鎮，嘉年華活動透過多元親子饗宴、孩童趣味遊程及在地展演體驗等主題活動，讓民眾認識鶯歌陶瓷的獨特魅力，並推廣鶯歌陶瓷產業及文化，帶動在地品牌知名度及觀光消費商機。

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經發局說明，鶯歌親子陶瓷嘉年華規劃一系列活動，其中手創小旅行、夜宿陶博館及百人陶笛大遊行，一開放報名即秒殺額滿。手創小旅行特別安排觀光工廠，以及三峽、鶯歌及樹林地區特色產品DIY體驗遊程，由達人帶領體驗手創的樂趣。

▲ 鶯歌親子陶瓷嘉年華等你來憩陶，左起：鶯歌區長周晉平、副市長吳明機。

夜宿陶博館則安排小朋友住宿於鶯歌陶瓷博物館內，透過專人導覽、藝師表演、DIY體驗及陶笛音樂教室等多元活動，更加認識及喜愛陶瓷文化。此外，百人陶笛大遊行則免費提供陶笛及教學課程，並呼應鶯歌地方特色以「鸚哥」為變裝主題，裝扮元素共同變裝遊行踩街。

經發局補充，沒有報名到的民眾也別灰心，可以現場報名百人陶笛大遊行，活動現場還有表演卡通歌曲及兒歌帶動跳的樂陶陶親子音樂會，晚間播放星光電影院，體驗玩沙尋寶趣。

經發局表示，活動也加碼在地百家以上店家共同推出優惠，只要在活動2天期間內於串聯店家消費達一定金額，即可兌換抽獎券抽百項好禮，歡迎大家相揪來鶯歌逗熱鬧，詳情請上「新北市政府經濟發展局」網站查詢。

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