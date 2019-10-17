台積電孫又文退休感言：曾受張忠謀指導　錢都買不到！

▲台積電發言人孫又文宣布年底退休。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（17）日舉行法說會，台積電董事長魏哲家在法人問答結束後突宣布，發言人孫又文即將退休，消息震撼法人圈。

孫又文在台上用英文發表一段感言指出，她很榮幸見證了台積電的輝煌，也很榮幸代表台積電，作為對媒體、法人的窗口，她很享受與在場每一人的互動和接觸。

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法說會一結束，就有不少法人紛紛拿起手機找孫又文拍合照，以及找孫敘舊、寒暄、道別，追問孫又文退休之後的計畫。

孫又文於會後記者會表示，她退休有兩個最重要兩個的感想，第一，是她能夠受到台積電創辦人張忠謀的親自指導，這是用錢都買不到的經驗，對她來說，具有長遠的基礎影響（fundamental impact）。

第二，是跟同事的團隊合作，對她來說是極為有成就感的。因為大家是一個團隊，舉例舉辦一場法說會，並不是光靠她和財務長就可以搞定的，是動員全公司的

孫又文用「privilege」形容她在台積電的歲月，因為公司實在很好，彷彿像是擁有特權才能待在這麼好的公司，所有的努力都會有成效，也會感受到自己的貢獻。

孫又文感性表示，她在台積電工作十幾年下來，第一天就像是昨天一樣，即使法說會已經主持了66場，但每一場都還是有挑戰，有新的訊息、新的問題要回答。

孫又文更打趣地說，法說會不只要講實話，尤其有時候要分辨什麼能講、什麼不能講 ，更要知道怎樣把實話好好地講，這是她一直都在學的事。

孫又文也謝謝在場媒體，她說，媒體還是對台積電有相當多的尊重和信任，彼此溝通都是站在互信立場。

至於退休後計畫，孫又文說，她還沒特別想清楚，但首先一定會和家人朋友多一點時間相處；第二，就是要鍛鍊身體；第三，要重拾過往興趣，像是音樂、閱讀等等。

▼台積電發言人孫又文 宣布退休，法人搶與她拍照寒暄，下同。（圖／記者周康玉攝）