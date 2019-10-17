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涉助潤寅詐貸逾上百億…福懋前副總稱「根本不知道」　遭裁定收押

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▲▼潤寅詐貸案10/17三人收押。（圖／記者劉昌松攝）

▲潤寅詐貸10多家銀行達上百億，檢方16日發起第4波約談，並於聲請收押涉嫌協助的福懋前副總黃明堂、王姓科長，及蕭姓水果店老闆（由左至右），北院17日裁定3人收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

檢方偵辦潤寅實業詐貸案，進一步追查下，發現福懋興業等上市公司疑似配合作假，前後協助詐貸10多家銀行上百億元，專案人員10月16日晚間，兵分6路搜索、約談福懋前副總黃明堂等5名被告、4名證人。台北地檢署於10月17日，向法院聲請羈押黃明堂、福懋王姓課長及協助洗錢的蕭姓水果行老闆，法院開庭至晚間，認3人有逃亡、串證之虞，裁定收押禁見。

王道、台企銀等10多家銀行，於2019年6月間陸續發現，潤寅實業涉嫌以尚有應收帳款等不實單據詐貸，累積呆帳達84億元，但負責人楊文虎、王音之夫妻竟早已人間蒸發，檢察官發布通緝後持續調查，發現潤寅藉在中國等境外地區設立多家公司，透過假交易及複雜轉投資，騙過多家銀行，詐貸金額達上百億元。

檢方為釐清這些不實單據製作過程，於10月16日鎖定福懋，展開第4波搜索約談行動，福懋前副總黃明堂到達北檢時，向記者大聲喊冤，「其實我根本都不知道」，不料經過一夜偵訊，檢方認定黃明堂與福懋王姓課長、蕭姓水果行老闆涉嫌重大，認3人有逃亡、串證之虞，經法院裁定收押禁見。

潤寅詐貸案發展至今，已有9家銀行遭銀行局依徵授信作業缺失，開罰50萬至200萬不等罰金；檢方持續調查下，目前已收押10人。另外日前潤寅律師團在北院召開羈押庭前，竟將卷證影本拿至法院外店家影印，涉嫌洩密部分，檢方也分案進行調查。

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