想買要快！　桃園農博米の集會所推冠軍好米、乖乖餅乾特惠

▲農業局於米の集會所前廣場，舉辦的「冠軍好米IN桃園、創意米食FUN心吃暨展區行銷」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019桃園農業博覽會」閉幕日逼近，桃園市政府農業局協助農友行銷冠軍好米，即日起於農博會場-米の集會所，推出冠軍好米IN桃園特惠活動，民眾購買桃園三號有機新香米1.7KG裝原價199，現只要特價169元；另外結合桃園食品優良大廠乖乖，使用新香米製作五香干貝口味乖乖餅乾，一箱原價360元給您特價300元，想買要快！

農業局長郭承泉17日出席於「米の集會所」前廣場，舉辦的「冠軍好米IN桃園、創意米食FUN心吃暨展區行銷活動」指出，桃園3號米是桃園區農業改良場經10多年所育成的香米品種，白米外觀晶瑩剔透，宛如白玉般美麗，於桃園3號育成基地新屋區栽種，採集團化栽培管理，依有機驗證相關規定施肥、灌溉及病蟲害防治，生產安全、安心的優質好米。

▲▼桃園農博米の集會所推冠軍好米、乖乖餅乾特惠。（圖／市府提供）

有機新香米今年更榮獲由農委精饌米獎選拔的臺灣有機米冠軍，為了分享前來遊逛桃園農博的民眾，即日起迄10月27日農博結束期間，舉辦冠軍好米特惠，歡迎民眾選購。

農業局表示，2019桃園農業博覽會以「農饗時光」為本次策展的主題，將整個農博基地以農業發展的時間軸劃分。從傳統的農事生產、生活，到現代崇尚的生態農業、健康農業，邁向未來進行式的循環農業、智慧農業，帶領民眾看見農業發展脈絡裡的不同面貌，邁向共享綠色經濟裡的「農業新藍海時光」。

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