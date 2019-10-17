蔡英文第二波競選小物曝光　「台灣要贏應援組」限量2020組

▲蔡英文推出第二波競選小物。（圖／翻攝2020小英發言人臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文日前推出第一波競選小物「辣英粉」已經銷售一空，緊接著在18日將推出第二波競選小物，捐款2020元就可以獲得「台灣要贏應援組」，內容包含棒球帽、毛巾、帆布袋、紋身貼紙。

蔡英文第二波連任募款小物「台灣要贏應援組」將在18日晚間20：20分在官網獨家上線，捐款2020元就可獲得，限量「2020組」，商品全都是「MIT」台灣製造，找來在地的工廠印製毛巾、帽子，堅持把技術與資源留在台灣，從台灣走向世界。

上回蔡英文以網軍代名詞「1450」為第一波捐款金額，效果十足引來網友熱烈討論，金流平台一度因湧入太多人而癱瘓平台，在2分鐘內訂單瞬間超過1萬9000份，隨後在搶修後恢復運作，並且在不到半天時間，10000份小物確定預定額滿。

這回「台灣要贏應援組」以「2020」當作捐款金額，呼應本次競選口號「2020台灣要贏」，盼所有英粉一起拿下屬於台灣的關鍵勝利！

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